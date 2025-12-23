Discoteche, i club più apprezzati al mondo dove ballare: la classifica

Introduzione

"Che si fa a Capodanno?". Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, questa è tra le domande che più di frequente rimbalzano nelle conversazioni tra amici. E c’è chi, come sempre, medita di salutare il nuovo anno scatenandosi in pista. Lasciarsi trasportare dalla musica è però un’esperienza chi si può fare tutto l'anno. Per questo l’associazione no profit International Nightlife Association ha stilato la classifica dei migliori club del pianeta per il 2025. A dominare il podio sono le discoteche di Ibiza, in Spagna, che si conferma "capitale" mondiale dell'intrattenimento notturno. Ecco tutte le posizioni