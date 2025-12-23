Discoteche, i club più apprezzati al mondo dove ballare: la classifica

Discoteche, i 20 club preferiti al mondo dove ballare in pista tutta la notte: classificaLifestyle
"Che si fa a Capodanno?". Con l’avvicinarsi delle feste natalizie, questa è tra le domande che più di frequente rimbalzano nelle conversazioni tra amici. E c’è chi, come sempre, medita di salutare il nuovo anno scatenandosi in pista. Lasciarsi trasportare dalla musica è però un’esperienza chi si può fare tutto l'anno. Per questo l’associazione no profit International Nightlife Association ha stilato la classifica dei migliori club del pianeta per il 2025. A dominare il podio sono le discoteche di Ibiza, in Spagna, che si conferma "capitale" mondiale dell'intrattenimento notturno. Ecco tutte le posizioni
1° - Unvrs, Ibiza, Spagna
Secondo la classifica "World’s 100 Best Clubs 2025" pubblicata dall’organizzazione che riunisce a livello internazionale gli operatori del settore, Unvrs a Ibiza si aggiudica il primo posto tra le discoteche più gettonate al mondo. Il locale, situato nel Comune di San Rafael e inaugurato quest’anno sulle ceneri dello storico Privilege, convince soprattutto per la capienza, 10mila posti, e l’offerta musicale, impreziosita dal parterre di dj che si esibiscono in consolle, da Carl Xoc a David Guetta ed Eric Prydz. Per Yann Pissenem, presidente di The Night League, Unvrs è uno spazio in grado di catturare “l’energia pura di un rave” unendo presente e futuro “all’interno di un’architettura spettacolare”.
2° - Hï, Ibiza, Spagna
L’isola delle Baleari conquista anche la “medaglia d’argento” grazie all’attività di Hï Ibiza, proclamato nel 2024 “migliore club” del Pianeta dalla rivista di settore Dj Magazine. A spingere l’animazione notturna è la vicina spiaggia di Platja d'en Bossa, uno dei cuori pulsanti della movida ibizenca.
3° - Ushuaïa Ibiza, Spagna
Di fronte all'Hï, il club Ushuaïa Ibiza occupa il gradino più basso del podio. La popolarità è assicurata dalla pista da ballo all’aperto e dal palco allestito a ridosso della piscina, elementi indispensabili per chi ama fare festa al chiaro di luna.
4° - Bootshaus, Colonia, Germania
Per uscire dall’isola spagnola bisogna arrivare al quarto posto dove spicca il Bootshaus, club di Colonia, in Germania, specializzato nella musica electro. Oltre alla capienza che sfiora i 2mila posti, il locale offre un’esperienza musicale ad alte frequenze che spazia dal genere tecno al drum’n’bass e trap.
5° Green Valley, Camboriú, Brasile
La quinta posizione della classifica di International Nightlife Association è occupata dall’America Latina con il Green Valley, celebre club carioca che, come suggerisce il nome, è immerso nel verde che circonda la città di Camboriú, nello Stato brasiliano di Santa Catarina. L’atmosfera di festa che si respira tra le palme tropicali promette di regalare un’esperienza musicale a contatto con la natura, lontano dal caos urbano.
6° E11even, Miami, Stati Uniti
L’E11even di Miami, Stati Uniti, ottiene il sesto posto. Punto di riferimento della movida notturna americana nella città simbolo della Florida, la discoteca fonde musica dal vivo, dj set e show in una girandola di eventi no-stop.
Dalla 7° alla 9° - Shoko, DC10 e Opium, Spagna
Non solo il podio. I locali spagnoli "colonizzano" anche altre tre posizioni della top 10. Shoko, a Barcellona, in settima posizione, mescola party sofisticati e musica elettronica nel cuore della metropoli catalana. DC10, a Ibiza, ottava, spopola per le feste underground nello spirito della cultura rave. Mentre Opium, a Barcellona, incanta per la vocazione internazionale di chi ama generi misti e un party sulla spiaggia.
10° - Echostage, Washington DC, Stati Uniti
A chiudere la top ten c’è, a sorpresa, una discoteca situata nella capitale politica degli Stati Uniti. Echostage, a Washington, attira soprattutto per una produzione audiovisiva immersiva e concerti techno dove convergono i miglior dj internazionali nei loro tour globali.
Dall’11° al 20° posto
Nelle prime 20 posizioni in classifica trovano spazio club notturni in altre capitali del divertimento, dall’Amnesia Cap d’Agde, sulla costa meridionale della Francia al Sutton di Barcellona. La tredicesima posizione è occupata da Avant Gardner a New York, Stati Uniti, un gradino sopra l’HQ2 Nightclub di Atlantic City e il BCM di Maiorca. A seguire ci sono il Laroc a Valinhos, in Brasile, il Pacha a Ibiza e Cavo Paradiso nell’isola greca di Mykonos. Chiudono la top 20 l’Omnia di Las Vegas e lo Space di Miami, entrambe negli Usa.
Quattro club italiani nella Top 100
Arranca l’Italia che tuttavia, pur restando fuori dalla top 20, annovera quattro discoteche, tutte situate in regioni del Centro, nelle prime cento posizioni. Il Tenax di Firenze (53°) conquista il primato nazionale, seguito dal Phi di Sassari (70°) e dal Drop Club di Lucca (81°). L’ultima italiana in classifica è al 93esimo posto lo Spazio Novecento di Roma, storico club della Capitale noto per le serate techno e house.
