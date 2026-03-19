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Oroscopo del 19 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

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Introduzione

Pronti? Si parte! Al via c'è una nuova giornata tutta da vivere: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 19 marzo.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Giornata energica e ben indirizzata, con voglia di muoversi e mettersi alla prova. In amore siete magnetici e sicuri, pronti a vivere emozioni senza esitazioni; sul lavoro emergono abilità pratiche vincenti. La fortuna vi aiuta a risolvere situazioni rimaste in sospeso.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Clima positivo che vi fa sentire più leggeri e lucidi, con buone prospettive generali in ogni ambito. In amore sapete essere presenti e comprensivi, offrendo sostegno concreto; nel lavoro brillano logica e intuito. La fortuna vi accompagna grazie alla vostra capacità di gestire con prudenza ciò che avete costruito.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
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GEMELLI

Giornata nel complesso favorevole, anche se con qualche oscillazione d’umore compensata dalla vostra ironia. In amore torna vivacità e complicità, mentre sul lavoro vi distinguete per diplomazia e adattabilità. La fortuna vi sostiene nelle scelte, premiando la vostra prontezza mentale.

 

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3/12

CANCRO

Scenario un po’ variabile ma ricco di possibilità, dove determinazione e sensibilità fanno la differenza. In amore riuscite a trovare accordi e armonia nei rapporti più stretti; nel lavoro emergono creatività ed estro. La fortuna è discreta, ma richiede attenzione e misura nelle decisioni.

 

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4/12
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LEONE

Giornata luminosa e coinvolgente, con buone energie che favoriscono relazioni e iniziative. In amore vi lasciate guidare dal cuore con entusiasmo, mentre sul lavoro le intuizioni vi fanno guadagnare terreno. La fortuna vi sorride quando seguite l’istinto con sicurezza.

 

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5/12

VERGINE

Influssi favorevoli che portano ordine e chiarezza, aiutandovi a gestire al meglio situazioni personali e pratiche. In amore si aprono dialoghi sinceri che rafforzano i legami; nel lavoro vi fate valere con fermezza. La fortuna vi sostiene nelle scelte lucide e ben ponderate.

 

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6/12
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BILANCIA

Giornata di recupero e riequilibrio, con un clima più leggero rispetto ai giorni precedenti. In amore puntate sull’ascolto e sulla dolcezza per creare sintonia; sul lavoro raggiungete obiettivi importanti con costanza. La fortuna cresce quando mantenete armonia nei rapporti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Giornata discreta ma interessante, con maggiore controllo su voi stessi e sulle situazioni. In amore le emozioni sono intense ma vanno gestite con equilibrio; nel lavoro si presentano occasioni da cogliere al volo. La fortuna è buona se evitate scelte impulsive.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

Atmosfera in miglioramento, con entusiasmo che torna a farsi sentire soprattutto nelle relazioni. In amore piccoli contrasti si risolvono lasciando spazio alla spontaneità; nel lavoro nuove idee vi motivano. La fortuna vi aiuta a ritrovare serenità e stabilità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Giornata solida e rassicurante, in cui mantenete calma e controllo nonostante qualche contrasto. In amore ritrovate complicità e attenzione reciproca; sul lavoro si aprono possibilità di crescita interessanti. La fortuna vi accompagna quando seguite i vostri obiettivi con determinazione.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Clima moderato ma gestibile, con qualche sfida che affrontate con intelligenza e ironia. In amore condividete progetti e desideri, rafforzando il legame; nel lavoro tornate produttivi e innovativi. La fortuna richiede prudenza ma non vi abbandona.

 

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11/12

PESCI

Giornata positiva e dinamica, con piccoli imprevisti che rendono tutto più vivace. In amore si aprono nuove possibilità o si rafforzano quelle esistenti; nel lavoro sapete destreggiarvi con abilità. La fortuna è presente, purché evitiate eccessi e agiate con equilibrio.

 

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