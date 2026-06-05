Oroscopo del giorno, le previsioni del 5 giugno segno per segno

La vostra presenza accende contatti, sorrisi e nuove possibilità. In amore il cuore chiede più presenza e concretezza, senza perdere leggerezza e spontaneità. Nel lavoro siete favoriti soprattutto nei progetti legati a comunicazione, idee e contatti, mentre la fortuna vi aiuta a mantenere equilibrio davanti agli impulsi del momento.

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