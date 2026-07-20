Oroscopo del 20 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

La vita sociale si anima e vi rende più aperti, brillanti e comunicativi. In amore cercate stimoli nuovi e modi diversi per rendere il rapporto più vivo. Sul lavoro mente lucida e attenzione vi permettono di non farvi sfuggire nulla, mentre la fortuna vi concede qualche spesa senza troppi sensi di colpa.

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