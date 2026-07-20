Oroscopo del 20 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Introduzione
Tutto pronto per affrontare da vicino una nuova giornata: sarà ricca di eventi positivi? Lavoro, amore e finanze ti supporteranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 20 luglio.
Quello che devi sapere
ARIETE
La giornata vi chiede più misura, soprattutto se tendete a imporvi. In amore siete audaci e pronti a superare qualche ostacolo pur di arrivare dove volete. Sul lavoro moderate il protagonismo e puntate sugli obiettivi, mentre la fortuna suggerisce di valutare bene un affare proposto da una persona fidata.
TORO
I cambiamenti possono portarvi qualcosa di buono, se li affrontate con buon senso. In amore cresce la voglia di lasciarvi andare, anche attraverso nuove conoscenze e incontri più leggeri. Sul lavoro siete attivi e difficili da intimidire, mentre la fortuna sostiene un investimento che desideravate da tempo.
GEMELLI
Si apre una fase ricca di conferme nei rapporti più autentici. In amore un legame può superare bene una prova e diventare più forte. Sul lavoro procedete con ordine e maggiore libertà di movimento, mentre la fortuna vi rende mediatori efficaci in una questione familiare.
CANCRO
Ritrovate umorismo e capacità di affrontare le situazioni con più equilibrio. In amore può arrivare un sentimento importante o un incontro capace di sorprendervi. Sul lavoro chiudete una questione spinosa con soddisfazione, mentre la fortuna favorisce risparmi e beni legati alla famiglia.
LEONE
La generosità resta forte, ma conviene scegliere strade più sicure e meno azzardate. In amore il quotidiano vi dà stabilità, anche se cresce la voglia di avventura. Sul lavoro precisione e senso di responsabilità vi aiutano a rispettare le scadenze, mentre la fortuna apre a idee e progetti interessanti.
VERGINE
La vita sociale si anima e vi rende più aperti, brillanti e comunicativi. In amore cercate stimoli nuovi e modi diversi per rendere il rapporto più vivo. Sul lavoro mente lucida e attenzione vi permettono di non farvi sfuggire nulla, mentre la fortuna vi concede qualche spesa senza troppi sensi di colpa.
BILANCIA
Oggi fate chiarezza tra legami veri e presenze inutili. In amore potete vivere sensazioni forti, sia nelle coppie stabili sia nei legami più recenti. Sul lavoro una sfida professionale vi trova pronti a farvi rispettare, mentre la fortuna vi tiene lontani da guadagni troppo facili.
SCORPIONE
Il clima diventa più allegro e vi aiuta a portare buonumore anche tra le persone vicine. In amore non trascurate il partner, soprattutto se siete presi da altri interessi. Sul lavoro restate efficienti anche in piena estate, mentre la fortuna invita a custodire le risorse in vista di investimenti futuri.
SAGITTARIO
Slancio e vivacità vi accompagnano, rendendovi più brillanti in ogni contesto. In amore il fascino cresce e può aiutarvi a ravvivare un legame o a fare nuove conquiste. Sul lavoro affrontate qualche fastidio con decisione, mentre la fortuna chiede prudenza davanti a spese improvvise.
CAPRICORNO
Anche con molti impegni, riuscite a trovare soluzioni pratiche e intelligenti. In amore sostenete chi avete accanto con presenza e concretezza. Sul lavoro i cambiamenti vanno osservati senza mosse troppo drastiche, mentre la fortuna consiglia di rimandare investimenti rischiosi.
ACQUARIO
Qualche limite esterno può rallentare i vostri programmi, ma riuscite comunque a gestirlo. In amore il desiderio di avventura va accompagnato da lucidità. Sul lavoro un ultimo sforzo può portarvi più vicino a un risultato importante, mentre la fortuna invita a non preoccuparvi troppo delle piccole spese familiari.
PESCI
In famiglia serve tatto, ma ritrovate presto equilibrio. In amore puntate in alto, senza lasciarvi trascinare da aspettative eccessive. Sul lavoro procedete con impegno anche se il ritmo pesa, mentre la fortuna apre a nuove possibilità di guadagno.