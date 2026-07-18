Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 18 luglio: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Per tentare la fortuna, è possibile giocare fino alle ore 19.30 del giorno del concorso. Le estrazioni dei numeri, poi, iniziano dalle ore 20. Ecco i numeri vincenti di oggi, sbato 18 luglio, l'ammontare del jackpot e i numeri ritardatari
Quello che devi sapere
Come funziona il Lotto?
Il gioco del Lotto è gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Per giocare bisogna indicare un numero o una serie di numeri su una delle ruote. I numeri devono essere compresi tra l’1 e il 90. Le ruote sono undici: dieci hanno il nome di un capoluogo di regione (Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia), poi c’è la ruota Nazionale. Per ogni ruota vengono estratti cinque numeri. Come funziona l’estrazione? I numeri sono stampati su delle palline identiche, inserite in un'urna meccanica che le mescola con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Per vincere bisogna azzeccare l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. Con una sola schedina è possibile vincere al massimo la cifra lorda di 6 milioni di euro.
Per approfondire:
I numeri vincenti del Lotto (in aggiornamento)
Ecco quali sono i numeri vincenti del Lotto del 18 luglio 2026:
- BARI: 65-47-9-87-29
- CAGLIARI: 47-6-30-59-72
- FIRENZE: 22-32-30-7-43
- GENOVA: 89-55-51-66-33
- MILANO: 13-44-8-37-40
- NAPOLI: 74-62-83-30-22
- PALERMO: 14-59-78-12-34
- ROMA: 63-69-51-12-64
- TORINO: 14-10-38-52-12
- VENEZIA: 51-30-11-7-3
- NAZIONALE: 25-5-89-33-73
Il 10 e Lotto, come funziona
Un altro gioco è il 10eLotto, che prevede tre diverse modalità di estrazione dei 20 numeri: estrazione connessa all'estrazione del Lotto; estrazione immediata; estrazione a intervallo di tempo. Soffermiamoci sull’estrazione legata al Lotto. I 20 numeri vincenti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, Nazionale esclusa. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla ruota di Bari e proseguendo in ordine alfabetico. Il 10eLotto permette anche di giocare il numero Oro (primo estratto della ruota di Bari) e Doppio Oro (primo e secondo estratti della ruota di Bari), opzione a scelta che offre la possibilità di aumentare i casi di vittoria: si è premiati, infatti, già se si indovina uno dei due numeri Oro o entrambi. Ci sono, poi, i 15 numeri Extra, che vengono individuati a partire dal terzo estratto del Lotto per ogni ruota o comunque dal numero successivo all’ultimo individuato per completare la ventina vincente del 10eLotto, con esclusione dei numeri ripetuti e di quelli già appartenenti alla ventina vincente del 10eLotto.
La serie fortunata del 10eLotto
Ecco i 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione:
6 – 8 – 9 – 10 – 13 – 14 – 22 – 30 – 32 – 44 – 47 – 51 – 55 – 59 – 62 – 63 – 65 – 69 – 74 – 89
Numero oro: 65
Doppio oro: 65 - 47
Extra: 7 – 11 – 12 – 29 – 33 – 37 – 38 – 40 – 43 – 52 – 66 – 72 – 78 – 83 – 87
Il Superenalotto
Il Superenalotto è il gioco che permette di vincere la cifra più importante, quindi anche il più atteso. Per aggiudicarsi il Jackpot bisogna indovinare tutti i 6 numeri estratti. Si può vincere anche indovinando 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi di ogni concorso, più eventualmente il jackpot del concorso precedente, viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito tra i vincitori delle singole categorie. La vincita, quindi, dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar
Sono stati estratti i 6 numeri del 18 luglio 2026 e molti vogliono conoscere la serie fortunata.
- La combinazione vincente è: 52-28-62-1-86-79
- Il numero Jolly è: 61
- Il numero Superstar è: 31
Il Jackpot del Superenalotto del 18-07-2026 è di: 196.100.000 euro.
Il Jackpot del Superenalotto del 21-07-2026 è di: 197.000.000 euro.
I ritardatari della prossima estrazione del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto del 21 luglio 2026, ecco quali sono i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
- Napoli: 40 (manca da 145 estrazioni)
- Bari: 67 (manca da 133 estrazioni)
- Napoli: 1 (manca da 124 estrazioni)
- Bari: 10 (manca da 112 estrazioni)
- Venezia: 31 (manca da 91 estrazioni)
- Nazionale: 49 (manca da 90 estrazioni)
- Venezia: 4 (manca da 80 estrazioni)
- Venezia: 47 (manca da 79 estrazioni)
- Milano: 65 (manca da 78 estrazioni)
- Venezia: 61 (manca da 76 estrazioni)
- Bari: 67 (manca da 133 estrazioni) – 10 (da 112) – 82 (da 69)
- Cagliari: 19 (manca da 64 estrazioni) – 62 (da 59) – 54 (da 53)
- Firenze: 53 (manca da 69 estrazioni) – 66 e 16 (da 63) – 89 (da 62)
- Genova: 63 (manca da 74 estrazioni) – 50 (da 65) – 78 (da 55)
- Milano: 65 (manca da 78 estrazioni) – 39 (da 71) – 31 (da 70)
- Napoli: 40 (manca da 145 estrazioni) – 1 (da 124) – 45 (da 71)
- Palermo: 61 (manca da 73 estrazioni) – 47 (da 71) – 53 (da 70)
- Roma: 45 (manca da 64 estrazioni) – 73 (da 53) – 25 e 13 (da 49)
- Torino: 37 (manca da 69 estrazioni) – 18 (da 57) – 50 (da 54)
- Venezia: 31 (manca da 91 estrazioni) – 4 (da 80) – 47 (da 79)
- Nazionale: 49 (manca da 90 estrazioni) – 52 (da 68) – 78 (da 65)
I numeri ritardatari del Superenalotto
Ecco, infine, quali sono i numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 21 luglio:
- 32 (da 62) - 50 (da 59) - 11 (da 52) - 77 (da 51) - 48 (da 42)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record