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Oroscopo settimanale, le previsioni dal 20 al 26 luglio segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti sorprenderanno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 20 al 26 luglio.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La settimana parte con qualche possibile equivoco, da gestire senza alzare troppo i toni. In amore passione e audacia vi rendono più coinvolgenti, ma il dialogo richiede attenzione. Sul lavoro evitate di sovraccaricarvi, mentre la fortuna premia ciò che avete già avviato.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Ariete

1/12

TORO

Dopo qualche incertezza iniziale, ritrovate fiducia e maggiore stabilità interiore. In amore cresce una complicità intensa, capace di unire sentimento e intesa mentale. Sul lavoro potete raccogliere risultati importanti, mentre la fortuna chiede prudenza nelle scelte più impegnative.

 

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2/12
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GEMELLI

La settimana porta cambiamenti rapidi, nuove possibilità e un ritmo da gestire con lucidità. In amore possono arrivare decisioni importanti o svolte decisive. Sul lavoro una conferma vi dà sicurezza, mentre la fortuna accompagna i passaggi di trasformazione.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Gemelli

3/12

CANCRO

Un avvio un po’ irritante vi invita a fare selezione e a concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore il clima è romantico e passionale, con possibilità di vivere qualcosa di autentico. Sul lavoro restate elastici davanti ai cambiamenti, mentre la fortuna sostiene idee utili per migliorare la vostra organizzazione.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Cancro

4/12
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LEONE

Questa fase vi dà forza, determinazione e voglia di costruire qualcosa di più solido. In amore passione e intensità vi rendono travolgenti, ma serve rispettare anche i tempi dell’altro. Sul lavoro creatività e intuito vi favoriscono, mentre la fortuna richiede equilibrio nelle decisioni.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Leone

5/12

VERGINE

Stanchezza e irritabilità vanno gestite scegliendo meglio dove mettere le energie. In amore il quadro è contraddittorio, tra desiderio di stabilità e qualche insicurezza. Sul lavoro concentrazione e metodo vi aiutano, mentre la fortuna resta stabile se evitate reazioni troppo rigide.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Vergine

6/12
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BILANCIA

La settimana vi chiede di ascoltare meglio ciò che sentite, senza voler razionalizzare tutto. In amore passione e confusione possono convivere, ma il futuro migliora se lasciate andare il passato. Sul lavoro attenzione a distrazioni e imprecisioni, mentre la fortuna richiede più lucidità nelle valutazioni.

 

Leggi l'oroscopo della settimana della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Si apre una fase favorevole per chiarire, dialogare e rafforzare i vostri progetti. In amore complicità mentale e sentimento rendono il rapporto più solido. Sul lavoro la comunicazione vi aiuta a conquistare maggiore sicurezza, mentre la fortuna premia intuito e capacità di osservazione.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dello Scorpione

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SAGITTARIO

Un po’ di nervosismo può accompagnarvi, soprattutto se arrivate già stanchi a questa settimana. In amore meglio lasciare decantare le sensazioni prima di decidere. Sul lavoro eventuali novità non devono spaventarvi, mentre la fortuna vi invita a mantenere fiducia e centratura.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

I primi giorni possono portare imprevisti, equivoci o discussioni da affrontare con calma. In amore contano gesti, presenza e sentimenti sinceri più delle parole. Sul lavoro serve più attenzione nella comunicazione, mentre la fortuna consiglia di rimandare scelte poco chiare.

 

Leggi l'oroscopo della settimana del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

La settimana vi aiuta a ritrovare chiarezza e determinazione dopo una fase più agitata. In amore audacia e passione favoriscono iniziative e nuovi slanci. Sul lavoro potete chiudere obiettivi importanti o ricevere notizie inattese, mentre la fortuna chiede pazienza davanti agli imprevisti.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Acquario

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PESCI

Un inizio nervoso vi invita a usare più ascolto, empatia e disponibilità. In amore meglio non impuntarvi su questioni secondarie e proteggere la vostra serenità. Sul lavoro procedete con impegno, ma restate attenti alle dinamiche competitive, mentre la fortuna consiglia prudenza nelle scelte rischiose.

 

Leggi l'oroscopo della settimana dei Pesci

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