Odissea, tutte le tappe del viaggio di Ulisse da Troia a Itaca

Tornato da Circe, Ulisse riceve le ultime istruzioni e affronta il tratto più pericoloso. Le Sirene incantano i naviganti con il canto: l'eroe tappa le orecchie dei compagni con la cera e si fa legare all'albero maestro per ascoltarle senza cedere. Poi lo stretto sorvegliato da due mostri: Cariddi, che risucchia il mare tre volte al giorno, e Scilla, che con sei teste afferra sei uomini dalla nave. Circe gli aveva consigliato di passare vicino a Scilla: meglio sei morti che l'intero equipaggio. La tradizione colloca il passaggio nello Stretto di Messina.