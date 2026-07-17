Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 luglio segno per segno

Benessere, armonia e voglia di coltivare ciò che vi fa stare bene tornano in primo piano. In amore il romanticismo cresce e vi porta a vivere sentimenti più pieni. Sul lavoro collaborazione e fiducia rendono tutto più scorrevole, mentre la fortuna chiede misura nelle spese, soprattutto se siete in vacanza.

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