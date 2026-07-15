Oroscopo del giorno, le previsioni del 15 luglio segno per segno

La socialità vi mette al centro e vi rende più aperti a incontri e nuove conoscenze. In amore cresce il bisogno di intimità, tenerezza e calore autentico. Sul lavoro lucidità e disciplina vi rendono impeccabili, mentre la fortuna vi concede un acquisto pensato per il vostro benessere.

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