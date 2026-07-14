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Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 luglio segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 14 luglio.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Slancio e voglia di fare vi spingono ad agire, ma serve evitare scelte troppo impulsive. In amore una nuova passione può coinvolgervi molto, lasciando spazio anche all’altra persona. Sul lavoro una decisione importante richiede attenzione, mentre la fortuna consiglia di valutare bene ogni proposta.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

La giornata chiede toni più calmi e un po’ di spazio per voi stessi. In amore vi impegnate con concretezza per il benessere di chi amate. Sul lavoro qualche nervosismo va lasciato passare, mentre la fortuna invita a proteggere i guadagni e pensare a investimenti solidi.

 

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GEMELLI

Il clima è vivace, ma oggi il riposo conta più dell’eccesso di movimento. In amore tenerezza e delicatezza possono aiutarvi a dichiararvi o rafforzare un legame. Sul lavoro confermate professionalità e capacità pratiche, mentre la fortuna apre a una possibile occasione immobiliare.

 

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CANCRO

Qualche contrattempo si supera con conciliazione e senso pratico. In amore cresce il desiderio di organizzare momenti sereni e condivisi. Sul lavoro ignorate pettegolezzi e distrazioni per restare concentrati, mentre la fortuna consiglia soluzioni convenienti e spese più misurate.

 

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LEONE

La giornata è variabile, ma vi dà la forza per sistemare questioni pratiche. In amore avete voglia di emozioni nuove e di lasciarvi andare con più fiducia. Sul lavoro arrivate stanchi ma soddisfatti, mentre la fortuna vi ricorda che il benessere vale più degli eccessi.

 

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VERGINE

Sensibilità e attenzione vi rendono un punto di riferimento per chi vi cerca. In amore Venere accende desiderio e incontri, ma è meglio non cercare di avere tutto sotto controllo. Sul lavoro non chiedetevi l’impossibile e rimandate ciò che può aspettare, mentre la fortuna vi aiuta a riconoscere i veri valori.

 

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BILANCIA

I rapporti umani vi mettono al centro e vi chiedono capacità di mediazione. In amore tenerezza e passione si intrecciano in modo armonioso. Sul lavoro riuscite a tenere insieme esigenze diverse, mentre la fortuna sostiene investimenti pensati per proteggere ciò che avete costruito.

 

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SCORPIONE

Il cielo alterna nervosismo e sostegno, ma vi lascia buone risorse. In amore una nuova attrazione può prendere forza se usate dolcezza e fantasia. Sul lavoro organizzatevi senza forzare i tempi, mentre la fortuna consiglia lucidità davanti ad affari poco chiari.

 

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SAGITTARIO

Avete buone carte da giocare, purché non chiediate troppo alla sorte. In amore una passione ritrovata ravviva il rapporto e aumenta l’intesa. Sul lavoro arrivano conferme importanti, mentre la fortuna sostiene un’operazione economica avviata da tempo.

 

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9/12

CAPRICORNO

Talento pratico e distacco vi aiutano a superare piccoli ostacoli. In amore il dialogo sincero riporta intesa e può riaccendere il rapporto. Sul lavoro vi misurate con una prova impegnativa, mentre la fortuna invita a valutare con calma un investimento importante.

 

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ACQUARIO

Lucidità e leggerezza vi aiutano a muovervi meglio nei rapporti. In amore cresce il desiderio di uno spazio più esclusivo con chi vi interessa. Sul lavoro mediazione e parole giuste vi portano al risultato, mentre la fortuna premia impegno e dedizione.

 

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PESCI

Ambizione e voglia di rinnovamento vi spingono a osare di più. In amore conta anche la sintonia mentale, non solo l’attrazione. Sul lavoro riprendono progetti rimasti fermi e potete mostrare il vostro valore, mentre la fortuna sostiene risparmio e scelte ben costruite.

 

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