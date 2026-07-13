La graduatoria ogni anno aggrega i giudizi della critica, delle guide di settore e dei turisti attraverso un algoritmo proprietario basato sull'analisi di oltre 370 fonti su scala globale. Dagli alberghi storici ai resort esclusivi fino ai boutique hotel: diverse tipologie di strutture sono valutate con parametri univoci, a partire dalla capacità di offrire al viaggiatore un'esperienza complessiva di qualità. Elementi come la posizione unica, il design ma anche il comfort, la cucina, le attività e l'efficienza del personale concorrono a generare il punteggio finale su una scala massima di cento.

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