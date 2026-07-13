La Liste Hotels, Italia conquista il podio dei migliori alberghi al mondo. Classifica 2026Lifestyle
Introduzione
L'hotellerie italiana entra tra le eccellenze mondiali. Secondo la classifica 2026 stilata da La Liste Hotels, il San Pietro di Positano, nella Costiera Amalfitana, conquista il secondo posto tra i migliori alberghi a livello globale. Ecco chi ha vinto e la Top Ten.
Quello che devi sapere
I criteri utilizzati per la classifica
La graduatoria ogni anno aggrega i giudizi della critica, delle guide di settore e dei turisti attraverso un algoritmo proprietario basato sull'analisi di oltre 370 fonti su scala globale. Dagli alberghi storici ai resort esclusivi fino ai boutique hotel: diverse tipologie di strutture sono valutate con parametri univoci, a partire dalla capacità di offrire al viaggiatore un'esperienza complessiva di qualità. Elementi come la posizione unica, il design ma anche il comfort, la cucina, le attività e l'efficienza del personale concorrono a generare il punteggio finale su una scala massima di cento.
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10. The Peninsula di Shangai, Cina
La Top Ten racchiude tutti gli alberghi con un punteggio di 99.5. Al decimo posto si piazza il The Peninsula, moderno hotel di Shangai inaugurato nel 2009. Situato sul lungofiume, l'hotel è stato il primo edificio a sorgere sul Bund dopo oltre 70 anni. L'architettura esterna in granito rimanda alla storia del fiume mentre gli interni offrono un'interpretazione cinese dello sfarzo coloniale degli anni Venti.
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9. The Peninsula di Chicago, Stati Uniti
Un gradino sopra, in nona posizione, si trova un altro albergo della catena The Peninsula. La struttura di Chicago, negli Stati Uniti, è stata aperta nel 2001 e in pochi anni ha scalato le classifiche arrivando a conquistare Due Chiavi nella guida Michelin. Posizionato lungo il Magnificent Mile, il celebre distretto dello shopping nel cuore della metropoli dell'Illinois, l'hotel ospita lo Shangai Terrace, considerato uno dei migliori ristoranti cinesi della città.
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8. Rosewood Mayakoba di Playa del Carmen, Messico
All'ottavo posto spunta il Rosewood Mayakoba, esclusivo hotel immerso in un comprensorio di 250 ettari a Playa del Carmen, nello Yucatan messicano. A convincere critici e viaggiatori è soprattutto l'architettura ecosostenibile che si salda in modo armonico con l'ambiente circostante caratterizzato da lagune di acqua dolce, foreste di mangrovie e dalla spiaggia di sabbia bianca caraibica.
7. One&Only Portonovi di Herceg Novi, Montenegro
L'Europa fa il suo esordio al settimo posto con l'hotel One&Only Portonovi di Herceg Novi, in Montenegro. Posizionato all'ingresso delle Bocche di Cattaro la struttura è stata inaugurata solo nel 2021 ma rappresenta già il "fiore all'occhiello" del marchio emiratino di Dubai oggi espanso nel Vecchio Continente.
6. Mandarin Hotel di Bangkok, Thailandia
Salendo di una posizione spicca la Thailandia che conquista la sesta posiziona con il Mandarin Oriental di Bangkok. Affacciata sulle rive del fiume Chao Phraya la struttura ha aperto i battenti nel 1876 nell'allora Regno del Siam sulle ceneri di una locanda per marinai andata a fuoco dieci anni prima. L'hotel che ha ottenuto Tre Chiavi Michelin è uno degli esempi più tradizionali dell'hotellerie asiatica.
5. La Meurice di Parigi, Francia
La quinta posizione in classifica è occupata dalla Francia. Aperto nel 1815, l'hotel La Meurice di Parigi figura tra le perle del primo arrondissement. Il complesso, situato in Rue de Rivoli vicino al Museo del Louvre, salda lo splendore aristocratico in stile Re Sole con l'estro del design contemporaneo.
4. Las Ventanas al Paraiso di San Josè del Cabo, Messico
Un gradino sotto al podio c'è nuovamente il Messico con l'hotel a cinque stelle Las Ventanas al Paraiso, A Rosewood Resort situato a San Josè del Cabo, nella Baja California. Affacciato sul Mare di Cortés, l'albergo svetta per l'impeccabile servizio personalizzato, a partire dalla presenza di un maggiordomo assegnato ad ogni ospite.
3. La Réserve di Parigi, Francia
Hotel a cinque stelle situato nell'ottavo arrondissement di Parigi, La Réserve si posiziona al terzo posto. Situata nei pressi degli Champs-Élysées, la struttura è ricavata da un palazzo ottocentesco in stile Haussmann a cui si combinano sfarzosi interni moderni firmati del designer Jacques Garcia.
2. San Pietro di Positano, Italia
Sempre con un punteggio di 99.5 il San Pietro di Positano (Salerno) ottiene il secondo posto nella classifica mondiale. La struttura a cinque stelle, tra le più note della Costiera Amalfitana, si erge sulla roccia con vista panoramica sul Mar Tirreno e accesso diretto al mare. Sul fronte gastronomico, la struttura ospita al suo interno il ristorante Zass, premiato con una stella Michelin.
1. Badrutt’s Palace Hotel di St. Moritz, Svizzera
Aperto sin dal 1896, il Badrutt’s Palace Hotel di St. Moritz, in Svizzera, svetta al primo posto nella classifica La Liste Hotels. Conosciuto in tutto il mondo per la sua eleganza senza tempo, negli anni la struttura ha fatto da "rifugio" per molte celebrità, da Alfred Hitchcock a Audrey Hepburn. Il punteggio premia inoltre il panorama unico sul lago di St. Moritz e sulle montagne dell'Engadina.
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