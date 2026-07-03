Per Natalia Lechmanova, chief economist europe per il Mastercard Economics Institute, i turisti oggi cercano "esperienze di viaggio che lascino un’impronta duratura e li aiutino a creare ricordi". "Dalla vinificazione alla falegnameria, dalla ceramica alla pittura, fino alla permacultura, i viaggiatori sono disposti a investire in esperienze offerte da realtà locali capaci di proporre un contatto autentico con la cultura del territorio e competenze che vadano oltre la durata del viaggio", spiega la manager, che poi sottolinea come sia cambiato anche il valore attribuito al denaro: "La spesa per le esperienze si dimostra più resiliente rispetto a quella per i beni, e i viaggi orientati all’apprendimento si collocano nella fascia più alta di questo segmento". E sulle mete più gettonate aggiunge: "Il turismo esperienziale tende ad attrarre i viaggiatori al di fuori delle mete più affollate, favorendo borghi, aree rurali e periodi meno gettonati, contribuendo così a una distribuzione più equilibrata dei benefici".

Per approfondire: Bikeflip Go, arriva lo strumento per portare la propria bicicletta in viaggio con sé