Dal 1° luglio debutta sul mercato il nuovo prodotto della startup Bikeflip che consente di portare il proprio veicolo in viaggio e alle gare. Lo strumento, idrorepellente e dotato di ruote, può anche essere spedito in Europa grazie al servizio Bikeflip Move ascolta articolo

La startup italiana Bikeflip lancia sul mercato Bikeflip Go, uno strumento ripiegabile e idrorepellente, progettato per essere utilizzato con Bikeflip Box, l'imballaggio studiato per rendere più facile l'esperienza di smontaggio e inserimento della bicicletta. L'involucro è in grado di proteggerla, mentre le ruote e le maniglie multiple ne facilitano lo spostamento durante viaggi e trasferte. Oltre a rendere più semplice la gestione del packaging in caso di spedizione della bici.

Bikeflip Go consente ai cicloturisti di portare con sé la propria bici Il rapporto Viaggiare in bici 2026 certifica che quest'anno oltre 49 milioni di turisti, italiani e stranieri, hanno scelto di visitare il nostro Paese utilizzando una bicicletta. Ma uno dei problemi principali lamentati dai cicloturisti è quello del trasferimento della due ruote. Perché chi non può o non vuole caricarla sulla propria auto, ma desidera raggiungere in altro modo la destinazione, trova con difficoltà una soluzione alternativa che preveda il trasporto della bici. Bikeflip, che ha già rivoluzionato la compravendita di bici usate e ricondizionate, ha quindi deciso di venire incontro a tutti gli atleti abituati a portare con sé la propria bicicletta, lanciando Bikeflip Go. Uno strumento che consente ad amatori e cicloturisti di portare con sé il proprio veicolo. Vedi anche Giornata mondiale bicicletta, le 10 migliori e-bike sotto i 3mila euro