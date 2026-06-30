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Bikeflip Go, arriva lo strumento per portare la propria bicicletta in viaggio con sé

Cronaca

Dal 1° luglio debutta sul mercato il nuovo prodotto della startup Bikeflip che consente di portare il proprio veicolo in viaggio e alle gare. Lo strumento, idrorepellente e dotato di ruote, può anche essere spedito in Europa grazie al servizio Bikeflip Move

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La startup italiana Bikeflip lancia sul mercato Bikeflip Go, uno strumento ripiegabile e idrorepellente, progettato per essere utilizzato con Bikeflip Box, l'imballaggio studiato per rendere più facile l'esperienza di smontaggio e inserimento della bicicletta. L'involucro è in grado di proteggerla, mentre le ruote e le maniglie multiple ne facilitano lo spostamento durante viaggi e trasferte. Oltre a rendere più semplice la gestione del packaging in caso di spedizione della bici.

Bikeflip Go consente ai cicloturisti di portare con sé la propria bici

Il rapporto Viaggiare in bici 2026 certifica che quest'anno oltre 49 milioni di turisti, italiani e stranieri, hanno scelto di visitare il nostro Paese utilizzando una bicicletta. Ma uno dei problemi principali lamentati dai cicloturisti è quello del trasferimento della due ruote. Perché chi non può o non vuole caricarla sulla propria auto, ma desidera raggiungere in altro modo la destinazione, trova con difficoltà una soluzione alternativa che preveda il trasporto della bici. Bikeflip, che ha già rivoluzionato la compravendita di bici usate e ricondizionate, ha quindi deciso di venire incontro a tutti gli atleti abituati a portare con sé la propria bicicletta, lanciando Bikeflip Go. Uno strumento che consente ad amatori e cicloturisti di portare con sé il proprio veicolo.

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La startup è nata anche per costruire un ecosistema di servizi

L'azienda lancia inoltre Bikeflip Move, un servizio che permette di spedire la propria bicicletta a chiunque abbia l'esigenza di inviare il proprio mezzo in qualsiasi destinazione europea. Bikeflip Go, realizzato in poliestere spalmato PVC rosso, con dettagli neri e bianchi, e compatibile grazie a Bikeflip Box col 99 per cento delle biciclette da strada, gravel, mountain bike ed e-bike, sarà disponibile dal 1 luglio su lab.bikeflip.com/it, a un prezzo compreso tra 114,80 e 189,80 euro, a seconda delle dimensioni. Come spiega Andrea Maranelli, che nel 2021 ha fondato la startup insieme a Fabio Wibmer e Nikolai Holder, Bikeflip "è nata perché mancava una piattaforma verticale dedicata al ciclismo: una realtà che non si limitasse alla semplice compravendita di bici, ma che costruisse attorno all’utente un ecosistema completo di servizi, come quelli che lanciamo oggi". Bikeflip Go e Bikeflip Move rappresentano per i clienti il normale complemento dell’ingente investimento già fatto per il proprio veicolo.

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