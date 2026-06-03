Con un budget di 3mila euro è possibile acquistare e-bike di ottima qualità, dotate di motori centrali efficienti, freni idraulici e batterie ad alta autonomia, ideali sia per il pendolarismo urbano che per il trail-Mtb leggero. La selezione dei 10 migliori modelli sul mercato è suddivisa per categoria di utilizzo, basandosi sui test delle principali riviste di settore e sul feedback degli utenti per quanto riguarda l'affidabilità dei componenti