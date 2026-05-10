Vacanze, 11 milioni di italiani useranno la bici quest'estate

Il cicloturismo in Italia è in espansione, e lo certificano anche i dati del 2025 che hanno registrato circa 49 milioni di presenze cicloturistiche, un segmento del settore del turismo che ha portato sul territorio 6,4 miliardi di euro. A dirlo è stata l'edizione 2026 del rapporto “Viaggiare con la bici”, giunto alla sesta edizione e realizzato da Isnart-Unioncamere per l’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio in collaborazione con Legambiente.

Il rapporto sottolinea come nel 2025 il settore del cicloturismo abbia registrato un crescente interesse da parte dei giovani: i turisti appartenenti alla Gen Z sono stati infatti il 17,3%, contro il 9,3% dell’anno precedente. Tra le attività più praticate ci sono le visite nei centri storici, le gite al mare oppure al lago e le degustazioni enogastronomiche. La maggioranza poi sfrutta internet per decidere mete e percorsi: il 60% cerca soprattutto informazioni sugli itinerari e sulle eventuali offerte promozionali, mentre circa la metà utilizza i social network per raccontare la propria esperienza.