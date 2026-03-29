Viaggi in bici, il cicloturismo in Italia vale 6,4 miliardi di euro

L’edizione 2026 del rapporto ha poi dato ampio spazio al mercato italiano del noleggio di bici: Sebastiano Venneri, Responsabile Territorio e Innovazione di Legambiente, ha spiegato: "Qest’anno abbiamo voluto accendere i riflettori su un settore, quello del noleggio bici, che è un indicatore ulteriore dello stato di salute del cicloturismo. Abbiamo selezionato e raccontato nel Rapporto dieci esperienze di successo, a testimonianza di quanto il cicloturismo generi buona economia distribuita e un significativo indotto sul territorio".