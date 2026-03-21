Primule, tulipani, narcisi, giacinti e viole. Ma anche peonie, mughetti, glicini e margherite. E poi ancora pratoline, ranuncoli e bucaneve. Con l'arrivo della primavera la natura si trasforma e si arricchisce di colori e profumi. Nel weekend che, per convenzione, sancisce l'inizio della "stagione dei fiori", siamo andati alla scoperta dei parchi più suggestivi lungo lo Stivale. Ad accompagnarci Judith Wade, la fondatrice di Grandi Giardini Italiani, network di giardini di eccellenza

a cura di Costanza Ruggeri