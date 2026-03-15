Torino tra cinema e design, dalle Residenze Sabaude ai Docks Dora

Riconosciute Patrimonio dell’Umanità Unesco nel 1997, le Residenze Reali Sabaude rappresentano una ricchezza storico-artistica unica al mondo per quello straordinario sistema di palazzi, castelli, ville e giardini che racconta secoli di potere della dinastia dei Savoia. Costruite a partire dal 1563 tra la città di Torino e la sua provincia, dove i Savoia amavano spostarsi per dedicarsi alla caccia o trascorrere periodi di svago e riposo non troppo lontani dal centro della città, forniscono una testimonianza del genio esuberante dell'arte e dell'architettura barocca e tardo barocca, realizzata nel corso dei decenni. Sontuose residenze vennero costruite per creare una raffinata “Corona di Delizie” intorno alla capitale, a testimonianza della magnificenza della Casa Reale: “maisons de plaisance” come la Villa della Regina, la Reggia di Venaria e la Palazzina di Caccia di Stupinigi ma anche il Castello del Valentino e quelli di Rivoli, Moncalieri e della Mandria che divenne residenza e luogo prediletto di Vittorio Emanuele II, primo re d’Italia. Ma il nucleo del potere politico sabaudo e il cuore di Casa Savoia è stato per secoli il centro di Torino con Palazzo Reale, fulcro della zona di comando e delle collezioni reali. Con la sua facciata seicentesca e la ricca decorazione degli ambienti interni, permette ancora oggi di avere un assaggio del lusso e dell'eleganza del tempo. Palazzo Carignano, affacciato su piazza Carlo Alberto, fu la residenza dei Principi di Carignano dal 1694 e sede del Parlamento Subalpino e del primo Parlamento italiano. Oggi ospita, al piano nobile, il museo nazionale del Risorgimento italiano mentre al piano terreno sono visitabili gli appartamenti dei Principi dove sono nati Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II. Terminiamo il nostro viaggio tra le Residenze Reali Sabaude in Piazza San Giovanni per visitare Palazzo Chiablese dove, nel 1851, nacque Margherita di Savoia, prima regina d’Italia. Considerato tra i palazzi più eleganti della città, è stato sede (dal 1958 al 1985) del Museo Nazionale del Cinema di Torino ed è oggi la “casa” della Soprintendenza alle Belle Arti.