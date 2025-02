Torino "on the road", tra le cioccolaterie storiche della città

10/14

Altra cioccolateria nota in città è CROCI. Dagli anni Trenta il laboratorio artigianale della famiglia, fondato da Gualtiero e portato avanti dai suoi figli, si trova in Via Principessa Clotilde 6. Tra le specialità i "Preferiti", ciliegie durone piemontese snocciolate a mano e ricoperte di cioccolato (in foto). Il locale è amato per i tartufi nelle versioni croccante e maraschino

Art hotel, festeggiare Capodanno negli alberghi più preziosi d'Italia