Stati Uniti "on the road", luoghi ed eventi da non perdere nel 2025

Introduzione

Se state pianificando un viaggio per i prossimi mesi o iniziando a fantasticare sulla wishlist dei posti da visitare in giro per il mondo, gli Stati Uniti non possono mancare dai vostri pensieri. In questo 2025 non mancheranno novità, eventi e appuntamenti in tutto il Paese per scoprire o riscoprire nuove destinazioni: dalla tradizione culinaria del barbecue in un nuovo museo a Kansas City alla gara di cani da slitta in Alaska fino ancora al nuovo parco diverimenti Epic Universe di Orlando. In vista del 2026, poi, gli Stati Uniti celebreranno due importanti anniversari: il centenario della Route 66, l'iconica autostrada che collega Chicago a Los Angeles, e America 250, la commemorazione dei 250 anni dalla fondazione della nazione con la firma della Dichiarazione di Indipendenza il 4 luglio 1776. Abbiamo chiesto a Brand USA, l'organizzazione di destination marketing per gli Stati Uniti, di aiutarci a stilare un elenco delle attrazioni e degli eventi imperdibili in programma nell'anno da poco cominciato.