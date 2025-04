I 20 comuni italiani con i nomi più curiosi

Anche l’origine del nome di questo comune in provincia di Piacenza risulta incerta. Secondo le credenze locali, sarebbe legato al passaggio del generale cartaginese Annibale, che per la leggenda fu costretto a fermarsi in questa località a causa della rottura del morso del suo cavallo. Nonostante non ci siano fonti storiche attendibili a sostegno di questa ipotesi, lo stemma del paese sembra riprendere la leggenda: vi è raffigurata la testa di un cavallo bianco con in bocca un morso d’oro spezzato.