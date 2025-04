Pasqua a Tolosa, tra performance immersive e tradizioni culinarie

Introduzione

Uno spring break tra antico e moderno alla scoperta dell’eclettica creatività occitana. Tra natura in fiore, eventi culturali e proposte enogastronomiche, una meta che dà il meglio di sé in primavera è Tolosa, Capitale della regione francese sudoccidentale dell’Occitania. Incoronata "Miglior Città 2025" dalla guida Best in Travel della Lonely Planet, è conosciuta anche come la “Ville rose” (la “Città rosa”), per le tonalità rosate dei suoi edifici in mattoni. L’anima vivace di quest’angolo di Francia si respira soprattutto grazie agli eventi proposti tra aprile e maggio e alle tradizioni locali: dall'arte custodita nelle botteghe artigiane ai sapori della sua cucina.