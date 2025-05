I migliori yogurt da supermercato per il Gambero Rosso. LA CLASSIFICA

Un gradino sopra c’è un altro prodotto della Centrale del Latte di Roma, lo yogurt bianco intero Bontà Centrale, che viene apprezzato più per “tipicità e correttezza” che per profondità e persistenza del gusto. Gambero Rosso ne apprezza in particolare la “morbida cremosità e la compattezza della struttura”. Si mettono in luce un sapore comunque dolce, delicato e insieme acidulo e il profumo lievemente fruttato.

Per approfondire:

Migliori gelaterie d'Italia 2025, la classifica di Gambero Rosso