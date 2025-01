Migliori gelaterie d'Italia 2025, la classifica di Gambero Rosso

Introduzione

Tra le intramontabili specialità che, negli anni, non passano mai di moda c'è il gelato. In particolare, quello artigianale continua a registrare un indiscusso successo. Come ogni anno, Gambero Rosso ha pubblicato la guida “Gelaterie d'Italia 2025”, stilando la classifica delle migliori gelaterie italiane premiate con i Tre Coni. Sono 72 i laboratori che – secondo i critici – si sono distinti non solo per la “conoscenza profonda delle materie prime”, ma anche per la loro “capacità di intercettare il modello imprenditoriale”. Vediamoli nel dettaglio