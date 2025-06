Estate 2025 in barca, l'identikit del viaggiatore e le mete preferite

Lo studio di SamBoat - basato sull’analisi dei dati di prenotazione registrati in Italia sulla piattaforma - ha confermato che, negli ultimi anni, la barca si sta imponendo come un nuovo “luogo” di vacanza. Questa tendenza è in crescita in diversi Paesi e anche l’Italia non fa eccezione. “Oggi la navigazione consente di viaggiare in modo diverso, attraverso un turismo alternativo, unico e più favorevole all’evasione. Il noleggio di barche non è più riservato a un’élite, ma a vacanzieri in cerca di esperienze ed emozioni”, spiega SamBoat. “Quello che questo studio rivela è un cambiamento profondo nelle abitudini: non si noleggia più una barca per navigare, ma la si sceglie per vivere un’esperienza. Il mare diventa una destinazione a sé stante, e il nostro ruolo in SamBoat è quello di strutturare questo accesso rendendolo semplice, sicuro e universale”, aggiunge Nicolas Cargou, fondatore di SamBoat

