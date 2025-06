Destinazioni virali, le città che stanno spopolando su TikTok nel 2025

Con le sue spiagge di sabbia dorata circondate da falesie aranciate, Albufeira, al secondo posto in questa classifica, è diventata una delle destinazioni più condivise dell’Algarve. Su TikTok, i video di barche che entrano in grotte nascoste e di turisti che incontrano delfini in mezzo all’oceano hanno totalizzato milioni di visualizzazioni. Da non sottovalutare un’escursione in barca alle grotte di Benagil, che esplora le caverne della costa meridionale del Portogallo, con soste per fare il bagno e reali possibilità di avvistare delfini nel loro habitat naturale.