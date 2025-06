Estate 2025, prezzi spiagge e case vacanze in aumento

Introduzione

Per chi decide di trascorre un periodo di vacanza al mare i prossimi mesi si annunciano all'insegna di un aumento dei prezzi. Come evidenzia un’indagine di Altroconsumo, condotta su 213 stabilimenti balneari, nel periodo estivo le tariffe sono destinate a salire in media del 5% rispetto allo scorso anno. Considerando l'ultimo quadriennio, il costo per una postazione in spiaggia - comprensiva di un ombrellone e due lettini – per la prima settimana d’agosto è lievitato da 182 a 212 euro, il 17% in più. Ecco le mete italiane con le spiagge più care