Quanto costa mantenere una casa? Classifica delle città più care

La spesa che incide di più sul costo annuo è quella del mutuo che varia dal 75% all’86% del costo mensile che si deve sostenere. Ovviamente anche in questo caso i valori assoluti cambiano in base al mercato immobiliare più caro al Nord e meno caro al Sud. Basti pensare che acquistare un immobile di 100 mq in buono stato e collocato in una zona semi centrale ha un costo di 465.000 euro a Milano. Lo stesso immobile a Roma costerebbe 410.000 euro. E proprio dal prezzo di acquisto dell’immobile dipende poi anche la spesa mensile del mutuo.

Ad esempio, con un mutuo medio di 25 anni con tasso di interesse al 3,3%, il costo mensile del mutuo da sostenere supera 1.700 euro a Milano e 1.500 euro a Roma. Più contenuto l’impatto nelle spese mensili in città come Firenze (1.102 euro) e Bologna (1.080 euro). Decisamente più basso in alcune città del Sud come Bari (619 euro) e Palermo (489 euro).