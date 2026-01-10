Introduzione

Il 9 gennaio è arrivato il primo via libera dalla maggioranza dei Paesi dell’Unione europea alla firma dell’accordo commerciale con gli Stati del blocco del Mercosur, il mercato comune che unisce Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay: si tratterebbe della più grande area di libero scambio al mondo. Cinque governi, come già annunciato in precedenza, hanno votato contro l'intesa: Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda. Il Belgio si è invece astenuto. Da Milano a Parigi sono subito scoppiate le proteste. Ecco chi è contrario e chi, invece, favorevole