Mercosur, primo ok dell'Ue. Cosa prevede l'accordo e perché gli agricoltori protestano

Introduzione

La maggioranza dei Paesi dell’Unione europea, attraverso i propri ambasciatori riuniti al Coreper, ha dato il primo via libera alla firma dell’accordo commerciale con gli Stati del blocco del Mercosur, il mercato comune che unisce Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay: si tratterebbe della più grande area di libero scambio al mondo, con un Pil (in termini lordi) che arriva più o meno a 20 trilioni di dollari e un bacino con oltre 700 milioni di consumatori.

L’ok è arrivato a maggioranza qualificata, non senza dissapori. Cinque governi, come già annunciato in precedenza, hanno votato contro l'intesa: Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda. Il Belgio si è invece astenuto. Da Milano a Parigi sono subito scoppiate le proteste, con i trattori degli agricoltori che si sono riuniti per bloccare le strade delle città. Ma cosa prevede l’accordo?