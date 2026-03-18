Nonostante l’impegno maggiore richiesto ai lavoratori del settore, e nonostante le riorganizzazioni, non sempre è possibile proseguire con l’itinerario di viaggio pianificato. Tra il 28 febbraio, quando Israele e Stati Uniti hanno attaccato l’Iran, e lo scorso 14 marzo, stando ai dati della società di analisi aeronautica Cirium, come riportato da Cnn, erano già saltati 52mila voli, diretti o di passaggio nella regione mediorientale. Le compagnie più colpite sono, senza sorprese, quelle dei Paesi del Golfo: Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, flydubai e Air Arabia che hanno cancellato circa 16.500 voli (al 10 marzo).

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