 Prezzo benzina e diesel, gli aumenti sui carburanti dall’inizio della guerra in Iran | Sky TG24
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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Carburanti, quanto è salito il prezzo dall’inizio della guerra in Iran?

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Nelle ultime settimane, in seguito all’escalation del conflitto in Medio Oriente, in tutto il mondo si registra un rapido aumento del costo alla pompa di benzina e diesel. Anche di questo si è parlato nella puntata del 16 marzo di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

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