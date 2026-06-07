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Under 17, l'Italia è campione d'Europa: il Belgio battuto ai rigori

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Gli Azzurri del ct Franceschini bissano il successo conquistato nell'edizione di due anni fa. Nei tempi regolamentari il pareggio acciuffato in extremis con un penalty di Fugazzola al 90'. Sul dischetto decisiva l'ultima trasformazione dell'attaccante dell'Empoli Perillo

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L'Italia Under 17 batte il Belgio ai rigori e torna sul tetto d'Europa a due anni di distanza dal successo del 2024. La squadra allenata dal ct Daniele Franceschini va sotto a cinque minuti dalla fine del secondo tempo per una rete di Ojea, ma trova il pareggio al 90' con un penalty di Fugazzola. Nella serie finale di calci di rigore, in cui inizia il Belgio, dopo le prime sei conclusioni messe tutte a segno arrivano tre errori consecutivi: Lupo para su Ojea, Rocca mette a lato, infine Moorthamer spara sulla traversa. Sul dischetto si presenta Diego Perillo, classe 2009 dell'Empoli e non sbaglia, regalando agli Azzurrini il titolo continentale. 

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