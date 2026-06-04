Roma ha raggiunto il target fissato dalla NATO, ma con artifici contabili: non sono stati infatti messi soldi in più. Rubio: "Le pensioni dei militari non dovrebbero contare come spesa per la Difesa", ma per l’Italia pesano quasi per il 20%. Anche di questo si è parlato nella puntata del 3 giugno di "Numeri", approfondimento di Sky TG24