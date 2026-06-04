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Spese Difesa, l’Italia al 2% del Pil ma c’è il nodo pensioni militari: cosa succede

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Roma ha raggiunto il target fissato dalla NATO, ma con artifici contabili: non sono stati infatti messi soldi in più. Rubio: "Le pensioni dei militari non dovrebbero contare come spesa per la Difesa", ma per l’Italia pesano quasi per il 20%. Anche di questo si è parlato nella puntata del 3 giugno di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

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