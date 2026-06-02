Ft: “Usa discutono lo schieramento di armi nucleari in altri Paesi Nato in Europa”Mondo
La mossa, scrive il Financial Times, avrebbe l’obiettivo di rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Tra i Paesi interessati ci sarebbero la Polonia e alcuni Stati baltici, mentre resta agli Usa l’autorizzazione esclusiva all’uso delle armi
Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di schierare armi nucleari in altri Stati membri della Nato in Europa. La mossa, scrive il Financial Times, avrebbe l’obiettivo di rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza.
L’interesse del fianco orientale della Nato
Secondo alcune fonti citate dal quotidiano, diversi Paesi del fianco orientale dell’Alleanza, tra cui la Polonia e alcuni Stati baltici, si sarebbero mostrati interessati a ospitare potenzialmente basi per Dca, i velivoli a duplice capacità in grado di effettuare attacchi nucleari. Funzionari statunitensi si sarebbero detti disponibili a discutere nuovi dispiegamenti, oltre ai sei Paesi che attualmente ospitano bombardieri a capacità nucleare. Due fonti hanno spiegato che la disponibilità a valutare un ampliamento servirebbe a confermare l’impegno degli Stati Uniti nel garantire l’ombrello nucleare, in una fase in cui gli alleati Nato sono invitati ad assumersi maggiori responsabilità nella difesa convenzionale.
Il ruolo della Polonia e il programma Nato
In particolare, funzionari polacchi hanno espresso pubblicamente il desiderio di ospitare armi nucleari. L'ex presidente Andrzej Duda ha chiesto agli Stati Uniti di estendere l'iniziativa Dca al territorio polacco. Varsavia, inoltre, quest’anno ha aderito per la prima volta a una nuova iniziativa francese per valutare la possibilità di trasferire temporaneamente parte del deterrente nucleare in Paesi europei alleati. Il programma di condivisione nucleare della Nato coinvolge oggi Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi, Turchia e Regno Unito. Questi Paesi sono autorizzati a ospitare il sistema Dca e le bombe nucleari “dispiegate in avanti”. Le armi restano sotto la protezione degli Stati Uniti, che mantengono l’autorizzazione esclusiva al loro utilizzo. Le armi nucleari statunitensi dispiegate negli Stati europei sono stoccate e sorvegliate da truppe statunitensi. I gruppi aerei assegnati alle nazioni alleate, che utilizzano aerei F-35, F-15 e Tornado, vengono addestrati per partecipare a esercitazioni e missioni dimostrative e, in caso di autorizzazione da parte di Washington, per dispiegare le bombe.
Leggi anche
Nato, Spiegel: “Usa pronti a taglio bombardieri, caccia e sottomarini”
Numeri
Missili Tomahawk, Usa annullano invio in Germania: impatto su Europa
Oltre agli annunciati tagli alle truppe statunitensi, il presidente Trump avrebbe deciso di fare retromarcia sull’invio di missili a lungo raggio in Germania. Il piano di dispiegamento dei Tomahawk era stato pattuito da Scholz con Biden: puntava a rafforzare la capacità di deterrenza della Nato nei confronti della Russia, in attesa che l’Europa si dotasse di un suo missile. Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24