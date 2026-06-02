La mossa, scrive il Financial Times, avrebbe l’obiettivo di rassicurare gli alleati sul fatto che la riduzione del supporto militare convenzionale non comprometterà le garanzie di sicurezza. Tra i Paesi interessati ci sarebbero la Polonia e alcuni Stati baltici, mentre resta agli Usa l’autorizzazione esclusiva all’uso delle armi

L’interesse del fianco orientale della Nato



Secondo alcune fonti citate dal quotidiano, diversi Paesi del fianco orientale dell’Alleanza, tra cui la Polonia e alcuni Stati baltici, si sarebbero mostrati interessati a ospitare potenzialmente basi per Dca, i velivoli a duplice capacità in grado di effettuare attacchi nucleari. Funzionari statunitensi si sarebbero detti disponibili a discutere nuovi dispiegamenti, oltre ai sei Paesi che attualmente ospitano bombardieri a capacità nucleare. Due fonti hanno spiegato che la disponibilità a valutare un ampliamento servirebbe a confermare l’impegno degli Stati Uniti nel garantire l’ombrello nucleare, in una fase in cui gli alleati Nato sono invitati ad assumersi maggiori responsabilità nella difesa convenzionale.

Il ruolo della Polonia e il programma Nato



In particolare, funzionari polacchi hanno espresso pubblicamente il desiderio di ospitare armi nucleari. L'ex presidente Andrzej Duda ha chiesto agli Stati Uniti di estendere l'iniziativa Dca al territorio polacco. Varsavia, inoltre, quest’anno ha aderito per la prima volta a una nuova iniziativa francese per valutare la possibilità di trasferire temporaneamente parte del deterrente nucleare in Paesi europei alleati. Il programma di condivisione nucleare della Nato coinvolge oggi Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi, Turchia e Regno Unito. Questi Paesi sono autorizzati a ospitare il sistema Dca e le bombe nucleari “dispiegate in avanti”. Le armi restano sotto la protezione degli Stati Uniti, che mantengono l’autorizzazione esclusiva al loro utilizzo. Le armi nucleari statunitensi dispiegate negli Stati europei sono stoccate e sorvegliate da truppe statunitensi. I gruppi aerei assegnati alle nazioni alleate, che utilizzano aerei F-35, F-15 e Tornado, vengono addestrati per partecipare a esercitazioni e missioni dimostrative e, in caso di autorizzazione da parte di Washington, per dispiegare le bombe.