Missili Tomahawk, Usa annullano invio in Germania: impatto su Europa

Oltre agli annunciati tagli alle truppe statunitensi, il presidente Trump avrebbe deciso di fare retromarcia sull’invio di missili a lungo raggio in Germania. Il piano di dispiegamento dei Tomahawk era stato pattuito da Scholz con Biden: puntava a rafforzare la capacità di deterrenza della Nato nei confronti della Russia, in attesa che l’Europa si dotasse di un suo missile. Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24