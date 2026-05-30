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Roland Garros, oggi in campo Cobolli, Arnaldi e Berrettini

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Sulla terra rossa dello Slam parigino sono impegnati i tre italiani rimasti in corsa nel tabellone singolare maschile dopo l’eliminazione di Sinner. Nel terzo turno tocca a Flavio Cobolli contro Learner Tien, poi Matteo Berrettini affronterà Francisco Comesana mentre Matteo Arnaldi sfiderà Raphael Collignon. Ieri intanto è uscito anche Djokovic, battuto da Fonseca

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Sulla terra rossa di Parigi prosegue il Roland Garros. Oggi si completa il terzo turno del tabellone singolare maschile e scendono in campo i 3 italiani ancora in corsa dopo l’eliminazione di Jannik Sinner. Si giocano un posto negli ottavi Flavio Cobolli che apre il programma sul Philippe-Chatrier alle ore 12, poi Matteo Berrettini affronterà Francisco Comesana non prima delle 13 mentre Matteo Arnaldi sfiderà Raphael Collignon (dalle 13.50).

Gli azzurri in campo

Il primo a scendere in campo oggi nello Slam parigino è Flavio Cobolli, testa di serie n.10 del tabellone, che dopo aver sconfitto il cinese Wu ora sfida lo statunitense Learner Tien (18 del seeding). Matteo Berrettini, invece, dopo la vittoria con il francese Rinderknech è oggi impegnato contro l'argentino Francisco Comesana come secondo match sulla Simonne-Mathieu. Infine tocca a Matteo Arnaldi, che nello scorso turno ha battuto Tsitsipas e adesso affronta come terzo match sul Campo 14 il belga Raphael Collignon, che al 2° turno ha estromesso Ben Shelton. 

Ieri fuori anche Djokovic

Intanto ieri il Roland Garros ha perso anche Novak Djokovic. Il serbo era l'unico vincitore di uno Slam ancora in gara ma è uscito dopo un’epica maratona di cinque ore contro il giovane brasiliano Joao Fonseca. Ora il tabellone è aperto alle speranze di trionfo di tanti tennisti, a partire dal nuovo favorito, il numero tre del mondo Zverev.

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