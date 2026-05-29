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Giro d'Italia 2026, 19^ tappa da Feltre ad Alleghe: percorso e altimetria

Sport
Giro d'Italia

La Corsa Rosa prosegue con un tipico tappone dolomitico con salite e discese lungo tutto il percorso. Questa frazione alpina è lunga 151 km, con gli ultimi 100 che contengono l’intero dislivello di circa 5.000 metri. La maglia rosa al via è sulle spalle di Vingegaard. In tutto le tappe di questa edizione sono 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali

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Il Giro d’Italia 2026 di ciclismo prosegue oggi con la tappa numero 19, da Feltre ad Alleghe (Piani di Pezzè). Si tratta di una frazione alpina, lunga 151 km e con circa 5.000 metri di dislivello. I corridori, tra l’altro, devono affrontare la celebre Cima Coppi. Alla partenza la maglia rosa è sulle spalle di Vingegaard, mentre ieri a vincere la 18esima tappa è stato Magnier. In tutto le tappe di questa edizione sono 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.

Il percorso della tappa 19

La frazione numero 19 è la Feltre-Alleghe (Piani di Pezzè), tipico tappone dolomitico con salite e discese lungo tutto il percorso. È lunga 151 km, con gli ultimi 100 che contengono l’intero dislivello di circa 5.000 metri. In sequenza, senza tratti di riposo, poco dopo la partenza si scalano: il Passo Duran (max 14% di pendenza), Gpm di prima categoria, una delle salite più dure del Giro; Coi (max 19%) e Forcella Staulanza (max 10%), entrambi Gpm di seconda categoria; il Passo Giau (Cima Coppi, max 14%), vetta più alta di questa edizione; il Passo Falzarego (max 10%, Gpm 2). Infine, dopo la discesa verso Alleghe, ci sono i 5 km che portano all’arrivo in salita di Piani di Pezzè (max 15%, Gpm 2): carreggiata stretta, 8 tornanti, diverse semicurve. Il traguardo è dopo la retta finale di 300 metri, su asfalto. La partenza è alle 12.30, l’arrivo stimato intorno alle 17.

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