Giro d'Italia 2026, il percorso e le tappe dell'edizione numero 109
Come l'anno scorso, il via alla corsa rosa sarà dato all'estero. L'8 maggio la prima delle tre tappe in Bulgaria. Ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita, con una nuova volata a Napoli, il Blockhaus in Abruzzo e i muri marchigiani. Una sola cronometro in Toscana, poi il tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15esima frazione, il Giau Cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si conosceranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio
- Anche il Giro d'Italia 2026 parte dall'estero, per la 16esima volta nella storia. Dall'Albania nel 2025 alla Bulgaria, che ospiterà le prime tre frazioni. Si partirà di venerdì, da Nessebar a Burgas. Il Mar Nero sarà la cornice del giorno inaugurale della corsa. La prima maglia rosa apparterrà probabilmente a un velocista.
- Nella seconda frazione si abbandonerà il Mar Nero, ci si addentrerà nell'entroterra e si conosceranno anche le montagne bulgare con il passaggio sul Vratnik Pass: 220 km che inizieranno a mettere alla prova (senza esagerare) i corridori.
- Ultima tappa in Bulgaria con arrivo nella capitale. Frazione con la salita di Borovets Pass a 1.334 metri di altitudine, ma con arrivo adatto ai velocisti. La tre giorni bulgara non sarà affatto scontata e potrebbe già fornire qualche minima indicazione sullo stato di forma dei corridori più attesi.
- Dopo un giorno di riposo per il trasferimento della carovana dalla Bulgaria all'Italia, la corsa ripartirà dalla Calabria. Il via a Catanzaro e il traguardo a Cosenza con in mezzo l'asperità del Cozzo Tunno. I velocisti riusciranno a giocarsi comunque le loro carte?
- Dalla Calabria parte la risalita dello Stivale italiano. E si tocca subito un'altra regione, la Basilicata, al termine di una frazione agitata, che si presta soprattutto a fughe e attaccanti. Attenzione al Gpm di seconda categoria della Montagna Grande di Viggiano a circa 50 km dalla conclusione .
- Come sempre negli ultimi anni, si attende una volata di gruppo a Napoli. L'unico Gpm del percorso, presente nel finale a Fuorigrotta, non dovrebbe alterare le possibilità degli sprinter.
- La prima, grande salita del Giro 2026 sarà in Abruzzo. Il Blockhaus è il primo Gpm di prima categoria della 109esima edizione della corsa rosa e sarà il traguardo della frazione più lunga, 246 km che si accenderanno negli ultimi 80 dopo il passaggio a Roccaraso.
- La tappa dei muri marchigiani, un altro classico delle ultime edizioni. Prima parte di percorso molto tranquilla e finale insidioso, anche il traguardo di Fermo è posto in salita, seppur su un Gpm di quarta categoria. Si attendono molti scatti.
- Frazione che si sviluppa in Emilia-Romagna, dal mare di Cervia agli Appennini. Si ripete la dinamica delle precedenti tappe: prima metà di tragitto senza squilli e pieno di emozioni nel finale, con l'ascesa al traguardo del Corno delle Scale, Gpm di prima categoria a 1471 metri di altitudine.
- Dopo il secondo giorno di riposo, arrivano i primi e unici km a cronometro. La Toscana si presta ancora come location migliore per la prova contro il tempo. Lo scorso anno si corse sotto la pioggia da Lucca a Pisa, quest'anno si va da Viareggio a Massa. Sarà la sola crono del Giro 2026, molto lunga e senza nemmeno l'ombra di una salita.
- Giro in Liguria e trama che prosegue. Prima parte di tappa molto tranquilla e battaglia possibile negli ultimi km con tre Gpm, di cui l'ultimo a San Bartolomeo a meno di 10 km dal traguardo.
- Potenziale occasione per i velocisti, se riusciranno a passare indenni i due Gpm ravvicinati di terza categoria a Colle Giovo e a Bric Berton. Altrimenti, spazio agli attacchi da lontano.
- Nessuno dovrebbe invece guastare i piani degli sprinter nella frazione piemontese che collega Alessandria e Verbania. Qualche insidia nel finale con le salitelle a Bieno e Ungiasca, ma le squadre sapranno guidare al traguardo le ruote veloci.
- Tappone valdostano di estrema difficoltà con circa 4.400 metri di dislivello. Cinque Gpm previsti, di cui due di prima categoria, compreso quello di 16 km che porta all'arrivo di Pila, a 1.793 metri di altitudine. Potrebbe arrivare il primo, vero scossone per la classifica generale.
- Archiviate le prime fatiche sulle Alpi, una frazione per consentire ai corridori di ricaricare le batterie. Il Giro torna dopo cinque anni a Milano, sede di arrivo di una frazione senza alcuna asperità e che vedrà una volata di gruppo al termine di un circuito cittadino da ripetere più volte.
- Passato il terzo e ultimo giorno di riposo, nuova escursione estera per la corsa rosa. Dopo la Bulgaria, tappa interamente svizzera. Cinque Gpm, con i primi quattro in rapida sequenza nell'arco di poco più di 30 km (grazie al circuito che prevede la doppia salita a Torre e Leontica) e l'ultimo, terribile, con traguardo a Carì: una dura ascesa di 12 km che trasformerà l'arrivo in un miraggio.
- Frazione lunga e chiusa da un altro arrivo in salita, ma che strizza l'occhio più alle fughe e agli attaccanti che non agli uomini della classifica generale.
- Frazione intermedia nella dura settimana finale. Potrebbe essere un'opportunità per i velocisti, nonostante il Muro di Ca' del Poggio nel finale possa mietere qualche vittima e creare selezione per la volata.
- Altra frazione tremenda, la più dura sulla carta assieme a quella valdostana grazie ai suoi circa 5mila metri di dislivello. Ci sarà la Cima Coppi del Giro 109, il Passo Giau a 2.233 metri di altitudine. Sarà il quarto e il più difficile dei sei Gpm presenti, compreso l'ultimo sul traguardo ai Piani di Pezzè.
- Una tappa che racchiude la storia italiana e quella del Giro. A 50 anni di distanza, si parte dal luogo duramente colpito dal terremoto del 1976 e si arriverà su una delle tante vette trasformate in cornice di un'impresa di Marco Pantani. Il Pirata si impose nel 1998, anno del suo trionfo al Giro. Qui si deciderà l'edizione 109 della corsa rosa, con doppia scalata finale della salita di Piancavallo.
- Per la quarta volta consecutiva la corsa rosa finisce lungo le strade della capitale, che festeggerà tutti i protagonisti e assegnerà il Trofeo senza Fine. Solita passerella con volata di gruppo.