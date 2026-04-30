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Giro d'Italia 2026, il percorso e le tappe dell'edizione numero 109

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©Getty

Come l'anno scorso, il via alla corsa rosa sarà dato all'estero. L'8 maggio la prima delle tre tappe in Bulgaria. Ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita, con una nuova volata a Napoli, il Blockhaus in Abruzzo e i muri marchigiani. Una sola cronometro in Toscana, poi il tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15esima frazione, il Giau Cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si conosceranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio

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