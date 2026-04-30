Giro d'Italia 2026, il percorso e le tappe dell'edizione numero 109

Come l'anno scorso, il via alla corsa rosa sarà dato all'estero. L'8 maggio la prima delle tre tappe in Bulgaria. Ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita, con una nuova volata a Napoli, il Blockhaus in Abruzzo e i muri marchigiani. Una sola cronometro in Toscana, poi il tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15esima frazione, il Giau Cima Coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si conosceranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio