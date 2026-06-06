Björn Borg compie 70 anni, carriera e trofei del tennista svedese

Björn Borg compie 70 anni, la carriera e i trofei del tennista svedese
Considerato uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, il campione svedese oggi compie 70 anni. I suoi straordinari successi e il suo stile rivoluzionario in campo hanno segnato un'epoca. Tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta, Borg è stato il volto del tennis mondiale, conquistando 11 titoli del Grande Slam e diventando un'icona dello sport mondiale. Ripercorriamo la sua carriera e i suoi più grandi traguardi
- Björn Borg compie 70 anni. Considerato uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, il campione svedese ha segnato un'epoca grazie ai suoi straordinari successi e al suo stile rivoluzionario in campo. Tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta è stato il volto del tennis mondiale, conquistando 11 titoli del Grande Slam e diventando un'icona dello sport mondiale. Ripercorriamo insieme la sua carriera e i suoi principali traguardi.
- Borg si impone tra i professionisti in età molto precoce. Nel 1974, a soli 18 anni, conquista il suo primo titolo del Grande Slam al Roland Garros, diventando uno dei più giovani vincitori del torneo parigino. Un successo che segna l'inizio di una straordinaria carriera che lo porta a dominare il tennis internazionale per gran parte del decennio successivo.
- Il Roland Garros diventa il suo regno. Nel corso della carriera, il tennista svedese conquista sei volte il torneo francese, vincendo le edizioni del 1974, 1975, 1978, 1979, 1980 e 1981. Grazie alla sua capacità di controllare gli scambi da fondo campo e l'utilizzo del topspin, si afferma in quegli anni come il campione assoluto sulla terra battuta.
- Un campione su terra rossa, ma anche sull'erba. Oltre ai trionfi di Parigi, Borg conquista anche Wimbledon. Dal 1976 al 1980 vince cinque edizioni consecutive del torneo inglese, stabilendo un record che per molti anni ha rappresentato uno dei traguardi più prestigiosi del tennis mondiale. Borg riesce così a imporsi sulle due superfici più diverse del circuito.
- Tra i suoi record più significativi ci sono le vittorie, nello stesso anno, sia del Roland Garros che di Wimbledon. Borg riesce nell'impresa per tre stagioni consecutive, dal 1978 al 1980. Ancora oggi, è l'unico tennista dell'era moderna ad aver realizzato questa doppietta per tre anni di fila.
- Tra le sfide che hanno segnato la sua carriera, c'è quella con il campione statunitense John McEnroe. La finale di Wimbledon del 1980 è considerata una delle partite più celebri della storia del tennis. Dopo un memorabile tie-break nel quarto set vinto da McEnroe, Borg riesce a imporsi al quinto set conquistando il suo quinto titolo consecutivo sull'erba di Londra.
- Nel 1977 Borg raggiunge la vetta della classifica mondiale Atp. Nel corso della carriera conquista in totale 66 titoli in singolare e rimane ai vertici del tennis internazionale per diversi anni. Il suo stile di gioco moderno, caratterizzato da preparazione atletica, regolarità e rotazioni accentuate, influenzerà anche le generazioni successive.
- Nel corso della sua carriera, il campione svedese conquista, tra il 1974 e il 1981, 11 titoli complessivi nei tornei dello Slam: 6 al Roland Garros e 5 a Wimbledon. Mentre agli US Open raggiunge quattro finali consecutive tra il 1978 e il 1981. Borg non partecipa mai agli Australian Open durante gli anni migliori della sua carriera.
- Dopo aver progressivamente ridotto l'attività agonistica, nel 1983 Borg annuncia il ritiro ufficiale ad appena 26 anni. Una decisione inattesa che contribuisce ad accrescere il mito di un campione capace di lasciare il circuito quando era ancora relativamente giovane.
- Björn Borg è stato il primo grande dominatore moderno del tennis, capace di imporsi sulle superfici più diverse. Le sue vittorie, i suoi record e il suo stile hanno lasciato un segno profondo nella storia di questo sport. A 70 anni resta una delle icone più celebri dello sport mondiale.