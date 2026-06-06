Björn Borg compie 70 anni, carriera e trofei del tennista svedese

Considerato uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi, il campione svedese oggi compie 70 anni. I suoi straordinari successi e il suo stile rivoluzionario in campo hanno segnato un'epoca. Tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta, Borg è stato il volto del tennis mondiale, conquistando 11 titoli del Grande Slam e diventando un'icona dello sport mondiale. Ripercorriamo la sua carriera e i suoi più grandi traguardi