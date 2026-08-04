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Addio a Franco Baresi, oggi i funerali a Milano. FOTO

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È il giorno dell'ultimo saluto all'ex campione del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone attese a Milano per l'occasione: appuntamento alle ore 11 nella basilica di Sant'Ambrogio

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