Franco Baresi, oggi i funerali a Milano. FOTO

È il giorno dell'ultimo saluto all'ex campione del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone attese a Milano per l'occasione: appuntamento alle ore 11 nella basilica di Sant'Ambrogio
- Sono migliaia le persone attese oggi a Milano per l'ultimo saluto a Franco Baresi, l'ex campione del Milan morto a 66 anni. I funerali si tengono alle 11, nella basilica di Sant'Ambrogio. Mentre nei giorni scorsi c'è stata la processione davanti Casa Milan (in foto).
- A rappresentare il Milan, impegnato in una tournee in Australia, con Gerry Cardinale ci sarà il presidente Paolo Scaroni, insieme alla dirigeti e ai dipendenti di Casa Milan, Milanello e Vismara.
- Annunciata anche la presenza del presidente dell'Inter Beppe Marotta e di numerosi ex compagni, da Paolo Maldini a Marco Van Basten.
- Giovanni Malagò in queste ore è all'estero, ma venerdì alla notizia della morte di Baresi si era recato a Milano per far subito visita alla famiglia.