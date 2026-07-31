È morto Franco Baresi, la leggenda del Milan aveva 66 anni

Il leggendario capitano dei rossoneri era malato da tempo. Aveva chiuso la sua carriera con il record di 719 presenze ufficiali con la maglia del Diavolo, con la quale aveva vinto tre Coppe dei Campioni ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È morto all’età di 66 anni Franco Baresi. Il leggendario giocatore e capitano del Milan era malato da tempo: lo scorso anno era stato operato per un nodulo ai polmoni. Baresi era nato l’8 maggio del 1960 a Travagliato, in provincia di Brescia. Come riportato sul sito del Milan, ha debuttato giovanissimo nella prima squadra dei rossoneri durante la stagione 1977-78: da quel momento è iniziato un legame tra i più importanti e vincenti della storia del Diavolo.

L’inizio della storia d’amore con il Milan Già l'anno successivo, quando Baresi aveva appena 18 anni, vinse il suo primo titolo di campione d’Italia, il decimo per il Milan, contribuendo così al raggiungimento dell'iconica stella che ancora oggi campeggia sulla maglia della squadra. E soprattutto dando il via a un legame contrassegnato da grandi vittorie - in quello che è stato il periodo più vincente della storia dei rossoneri - e anche da grande fedeltà negli anni bui contrassegnati dalle retrocessioni in serie B. I trionfi con la maglia del Milan Una storia in cui Franco Baresi è diventato nel corso degli anni un simbolo di lealtà: per tutta la carriera infatti ha indossato solamente la casacca del Milan, senza lasciare il Diavolo neanche durante il doppio purgatorio in cadetteria. E successivamente con Arrigo Sacchi prima e Fabio Capello poi in panchina - e con la fascia di capitano al braccio - Baresi ha guidato i rossoneri in un’epoca d’oro tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90. Il leggendario calciatore ha chiuso la sua carriera in rossonero con il record di 719 presenze ufficiali, durante le quali ha vinto sei titoli di Serie A, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e quattro Supercoppe Italiane. In segno di riconoscenza, il Milan ha ritirato la maglia numero 6 da lui indossata.