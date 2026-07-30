Mondiali scherma, Italia conquista l'oro nel fioretto a squadre donne

Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno battuto in finale gli Usa per 45-29. L'Italia vince così il medagliere dei Mondiali a Hong Kong con 8 medaglie, di cui quattro ori e quattro argenti

L'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026. Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino, guidate dal ct Simone Vanni, hanno battuto in finale gli Usa per 45-29. L'Italia ha così matematicamente vinto il medagliere della rassegna iridata con otto medaglie, di cui quattro ori e quattro argenti.