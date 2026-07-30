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Mondiali scherma, Italia conquista l'oro nel fioretto a squadre donne

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Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno battuto in finale gli Usa per 45-29. L'Italia vince così il medagliere dei Mondiali a Hong Kong con 8 medaglie, di cui quattro ori e quattro argenti

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L'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai Campionati del Mondo Assoluti di Hong Kong 2026. Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino, guidate dal ct Simone Vanni, hanno battuto in finale gli Usa per 45-29. L'Italia ha così matematicamente vinto il medagliere della rassegna iridata con otto medaglie, di cui quattro ori e quattro argenti.

Grande successo

Per Favaretto è il secondo oro sulla pedana dell''Asia World Arena' dopo la vittoria nell'individuale, per Errigo la venticinquesima (undicesima d'oro a squadre) della sua collezione iridata. Per il fioretto femminile a squadre si tratta della 19esima medaglia d'oro (la prima a Parigi 1957), la terza dal 2022. L'Italia nelle 71 edizioni fino ad oggi disputate guida il medagliere complessivo con 385 medaglie, 128 d'oro. 

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