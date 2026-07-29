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Lameck Banda, il giocatore del Lecce è irreperibile da due settimane: cosa sappiamo

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©IPA/Fotogramma

L’attaccante zambiano dei giallorossi doveva rientrare dopo le nozze nel suo paese, ma di lui non si hanno notizie da giorni. Inizialmente aveva giustificato il ritardo con ostacoli di natura burocratica. Ma forse dietro ci sono anche sirene di mercato. Dalla società pugliese fanno sapere: "Ne pagherà le conseguenze"

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L'attaccante del Lecce Lameck Banda è irreperibile da circa due settimane e nessuno sa dove sia. Il giocatore, originario dello Zambia, era andato nel suo paese di origine per celebrare le nozze, ma non è più rientrato. Banda non si è presentato alle visite mediche del 12 luglio e ha saltato il successivo ritiro in Austria con i compagni, senza dare spiegazioni.

Solo poche ore fa il responsabile dell'area tecnica del club leccese Stefano Trinchera aveva dichiarato al Nuovo Quotidiano di Puglia: "Purtroppo non abbiamo più sue notizie da giorni. Continuiamo a convocare Banda per le visite mediche, senza però ricevere risposta. È certo però che il ragazzo pagherà le conseguenze del suo comportamento".

Questioni burocratiche o mercato?

Inizialmente il suo agente aveva legato il suo ritardo al rientro in Italia a questioni burocratiche, ma poi lo stesso entourage del calciatore non ha più avuto aggiornamenti. L'ultima "apparizione" di Banda è stata il 23 giugno all'aeroporto di Lusaka e poi la pubblicazione di un video sui social, rimosso poco dopo dove giocava su un campo sterrato nel suo Paese. La dirigenza ipotizza che dietro questa irreperibilità possano esserci dinamiche legate al calciomercato (piace al club saudita dell'Al-Fateh).

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