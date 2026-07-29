Chi è il nuovo Ceo della Roma John Galantic, ex di Chanel e Tod's

Già membro del consiglio d'amministrazione, secondo la famiglia Friedkin "è la persona giusta per guidare questo Club nel suo secondo secolo di storia". Origini italiane, nato a Boston, ha occupato posizioni apicali nelle famose aziende di moda e anche nella corporate governance per aziende come Bacardi e Ferrari

La Roma ha fatto la sua scelta: il nuovo Ceo sarà John Galantic. Già figura conosciuta a Trigoria, Galantic ha fatto parte del consiglio d’amministrazione e, si legge sulla nota della società, “ama questa città, ne comprende l'anima, conosce i suoi tifosi e sa cosa rappresenta questo Club per loro”. La famiglia Friedkin è sicura della nomina: “Siamo fermamente convinti che sia la persona giusta per guidare questo Club nel suo secondo secolo di storia”.

Il legame tra Galantic e l’Italia scorre nelle sue vene e non è mai venuto meno: nato a Boston nel 1961 e cittadino svizzero di origini italiane, Galantic ha conseguito un master in Business Administration alla Harvard Business School e ha mosso i primi passi della sua carriera tra le fila di Procter&Gamble, prima a Roma poi a Londra. Dalle prime esperienze, Galantic si presenta al club giallorosso come un manager dalla lunga esperienza internazionale, costruita soprattutto nel settore del lusso e dei beni di consumo.

Le esperienze da Chanel a Tod’s

Tra il 1995 e il 2000 è stato da GlaxoSmithKline, assumendo responsabilità nel general management e nel marketing globale tra Londra, New York e Bruxelles. In questa fase ha lavorato in particolare sui marchi Nicorette e Nicoderm, contribuendo al loro sviluppo da prodotti farmaceutici a brand rivolti direttamente ai consumatori. Per poi passare ad altre aziende: nel 2001 Galantic è approdato in Coty, dove ha assunto la presidenza delle attività Beauty negli Stati Uniti e in America Latina. Durante il suo mandato, terminato nel 2006, il gruppo ha accelerato nel settore dei cosmetici e della cura della persona attraverso acquisizioni, innovazione di prodotto e accordi di licenza con celebrità e marchi internazionali.

Poi il passaggio decisivo, arrivando a Chanel. Entrato nella maison nel 2007, Galantic ne è diventato presidente e Chief Operating Officer per gli Stati Uniti, supervisionando lo sviluppo strategico e le attività commerciali nelle divisioni moda, cosmetica, orologi e alta gioielleria.

Circa sedici anni trascorsi nella maison di moda durante i quali manager ha progressivamente ampliato le proprie responsabilità anche in ambito globale e digitale. Dal 2017 ha contribuito allo sviluppo della piattaforma integrata del marchio, successivamente riorganizzata come Global Digital Services, lavorando alla crescita di Chanel.com e delle attività digitali della maison.