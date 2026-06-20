L'allenatore dell'Universidad de Chile ha accusato una fitta al petto al termine della conferenza stampa dopo la gara con l'O'Higgins. Il tecnico è stato trasferito in una clinica di Santiago per accertamenti cardiovascolari. Il club riferisce che Gago è in buone condizioni ed è seguito dallo staff medico

Un malore ha colpito Fernando Gago, allenatore dell'Universidad de Chile ed ex centrocampista di Roma e Real Madrid, al termine della conferenza stampa seguita alla partita vinta 2-0 contro l'O'Higgins. Il tecnico, 40 anni, aveva appena concluso gli interventi con i media.

La comunicazione del club

In una nota , l'Universidad de Chile riferise che "il nostro direttore tecnico, Fernando Gago, si sta sottoponendo a una serie di studi cardiovascolari e non sarà presente all'allenamento di oggi", precisando che il tecnico "è in buone condizioni ed è accompagnato dal nostro staf medico"