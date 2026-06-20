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Gago, malore in diretta tv: ricoverato d'urgenza l'ex giocatore della Roma

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©Ansa

L'allenatore dell'Universidad de Chile ha accusato una fitta al petto al termine della conferenza stampa dopo la gara con l'O'Higgins. Il tecnico è stato trasferito in una clinica di Santiago per accertamenti cardiovascolari. Il club riferisce che Gago è in buone condizioni ed è seguito dallo staff medico

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Un malore ha colpito Fernando Gago, allenatore dell'Universidad de Chile ed ex centrocampista di Roma e Real Madrid, al termine della conferenza stampa seguita alla partita vinta 2-0 contro l'O'Higgins. Il tecnico, 40 anni, aveva appena concluso gli interventi con i media. 

Il trasferimento in clinica

Le immagini mostrano Gago mentre si alza con un'espressione di dolore, primo segnale dell'episodio che ha reso necessario il ricovero d'urgenza in una clinica di Santiago per accertamenti di natura cardiovascolare.

La comunicazione del club 

In una nota , l'Universidad de Chile riferise che "il nostro direttore tecnico, Fernando Gago, si sta sottoponendo a una serie di studi cardiovascolari e non sarà presente all'allenamento di oggi", precisando che il tecnico "è in buone condizioni ed è accompagnato dal nostro staf medico"

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