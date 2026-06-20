La fase a gironi dei Mondiali 2026 entra in una fase cruciale. Nella notte italiana il Marocco ha battuto la Scozia 1-0 nella seconda giornata del gruppo C e il Brasile di Carlo Ancelotti ha incassato la prima vittoria ai Mondiali, vincendo contro Haiti con un 3-0. Mentre il Paraguay trionfa contro la Turchia nel girone D. I riflettori della giornata di oggi sono puntati soprattutto sui gruppi E e F, dove scendono in campo alcune delle squadre più attese: la Germania affronta la Costa d’Avorio, mentre l’Olanda sfida la Svezia. Completa il programma Ecuador-Curaçao: una partita che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa alla qualificazione.