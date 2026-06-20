Mondiali 2026, Brasile-Haiti 3-0. Turchia ko 1-0 con il Paraguay: espulso Almiron. LIVE
Prima vittoria ai Mondiali per il Brasile, che batte Haiti con un 3-0 nella seconda giornata del girone C. Il Marocco ha battuto la Scozia 1-0 con un gol di Saibari. Sorprendente la vittoria del Paraguay, che ha sconfitto 1-0 la Turchia nonostante abbia giocato l'intera ripresa in 10 contro 11. Cartellino rosso per il paraguaiano Almiron. Oggi Olanda-Svezia e questa sera Germania-Costa d'Avorio
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Prima vittoria ai Mondiali per il Brasile di Carlo Ancelotti, che batte Haiti per 3-0 nella seconda giornata del girone C. Il Brasile passa in vantaggio grazie a due gol di Cunha, al 24' e al 36', e a uno di Vinicius al 48'. Infortunio muscolare per Raphinha, sostituito da Rayan nella prima frazione di gioco.
Il Marocco ha battuto la Scozia 1-0 nella seconda giornata del gruppo C dei Mondiali: decisivo il gol di Saibari segnato al 2' del primo tempo.
Nel girone D dei Mondiali sorprendente poi la vittoria del Paraguay, che ha battuto 1-0 la Turchia di Vincenzo Montella nonostante abbia giocato l'intera ripresa in 10 contro 11. Cartellino rosso per il paraguaiano Almiron, che si è coperto la bocca con una mano mentre parlava con un avversario.
In programma oggi Olanda-Svezia alle 19 e poi Germania-Costa d'Avorio alle 22.
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Mondiali 2026, Brasile batte Haiti 3-0. Turchia sconfitta dal Paraguay. Risultati di oggi
La fase a gironi dei Mondiali 2026 entra in una fase cruciale. Nella notte italiana il Marocco ha battuto la Scozia 1-0 nella seconda giornata del gruppo C e il Brasile di Carlo Ancelotti ha incassato la prima vittoria ai Mondiali, vincendo contro Haiti con un 3-0. Mentre il Paraguay trionfa contro la Turchia nel girone D. I riflettori della giornata di oggi sono puntati soprattutto sui gruppi E e F, dove scendono in campo alcune delle squadre più attese: la Germania affronta la Costa d’Avorio, mentre l’Olanda sfida la Svezia. Completa il programma Ecuador-Curaçao: una partita che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa alla qualificazione.