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Mondiali 2026, le classifiche di tutti i gironi

Sport
©Getty

Introduzione

Dall'11 giugno al 19 luglio 2026 si disputa in Canada, Messico e Stati Uniti la FIFA World Cup 2026. Un’edizione ricca di novità, a partire dall’allargamento del numero di squadre partecipanti: sono 48 per un totale di 104 partite in calendario, dai gironi alla finale. Nella prima fase le Nazionali sono state divise in 12 gruppi. Ecco le classifiche dei raggruppamenti.

Quello che devi sapere

La classifica del girone A

Gruppo A:

  • Messico: 3 punti (partite giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 0, differenza reti 2)
  • Corea del Sud: 3 punti (partite giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti 1)
  • Repubblica Ceca: 0 punti (partite giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
  • Sudafrica: 0 punti (partite giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 2, differenza reti -2)

 

Per approfondireMondiali 2026, il calendario delle partite: dai gironi alla finale

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La classifica del girone B

Gruppo B:

  • Canada: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Bosnia ed Erzegovina: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Qatar: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Svizzera: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)

 

Per approfondireMondiali 2026: tutti gli stadi che ospiteranno le partite in Canada, Usa e Messico

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La classifica del girone C

Gruppo C:

  • Brasile: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Marocco: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Haiti: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Scozia: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)

 

Per approfondireMondiali 2026, le squadre qualificate: dall'Argentina a Curacao e Capo Verde

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La classifica del girone D

Gruppo D:

  • Stati Uniti: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Paraguay: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Australia: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Turchia: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)

 

Per approfondireMondiali calcio, dal 1930 fino a oggi: storia e momenti indimenticabili della competizione

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La classifica del girone E

Gruppo E:

  • Germania: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Curaçao: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Costa d’Avorio: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Ecuador: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)

 

Per approfondireMondiali di calcio 2026, le maglie delle 48 Nazionali partecipanti. FOTO

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La classifica del girone F

Gruppo F:

  • Paesi Bassi: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0) 
  • Giappone: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Svezia: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Tunisia: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)

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La classifica del girone G

Gruppo G:

  • Belgio: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Egitto: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Iran: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Nuova Zelanda: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)

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La classifica del girone H

Gruppo H:

  • Spagna: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Capo Verde: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Arabia Saudita: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Uruguay: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)

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La classifica del girone I

Gruppo I

  • Francia: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Senegal: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Iraq: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Norvegia: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)

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La classifica del girone J

Gruppo J:

  • Argentina: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Algeria: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Austria: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Giordania: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)

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La classifica del girone K

Gruppo K:

  • Portogallo: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Repubblica Democratica del Congo: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Uzbekistan: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Colombia: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)

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La classifica del girone L

Gruppo L:

  • Inghilterra: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Croazia: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Ghana: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
  • Panama: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)

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Fase a eliminazione diretta

Dalla serata italiana di domenica 28 giugno il Mondiale proseguirà con la fase a eliminazione diretta. Si parte con i sedicesimi e si arriva alla finale in programma domenica 19 luglio (ore 21:00 al MetLife Stadium a East Rutherford).

 

Per approfondireAlbo d'Oro dei Mondiali di calcio, quali squadre ne hanno vinti di più nella storia. FOTO

Il tabellone dei Mondiali 2026
Il tabellone dei Mondiali 2026 - ©Getty
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