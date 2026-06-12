Mondiali 2026, le classifiche di tutti i gironi

Introduzione
Dall'11 giugno al 19 luglio 2026 si disputa in Canada, Messico e Stati Uniti la FIFA World Cup 2026. Un’edizione ricca di novità, a partire dall’allargamento del numero di squadre partecipanti: sono 48 per un totale di 104 partite in calendario, dai gironi alla finale. Nella prima fase le Nazionali sono state divise in 12 gruppi. Ecco le classifiche dei raggruppamenti.
Quello che devi sapere
La classifica del girone A
Gruppo A:
- Messico: 3 punti (partite giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 0, differenza reti 2)
- Corea del Sud: 3 punti (partite giocate 1, vinte 1, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 2, gol subiti 1, differenza reti 1)
- Repubblica Ceca: 0 punti (partite giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 1, gol subiti 2, differenza reti -1)
- Sudafrica: 0 punti (partite giocate 1, vinte 0, pareggiate 0, perse 1, gol fatti 0, gol subiti 2, differenza reti -2)
Per approfondire: Mondiali 2026, il calendario delle partite: dai gironi alla finale
La classifica del girone B
Gruppo B:
- Canada: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Bosnia ed Erzegovina: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Qatar: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Svizzera: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
Per approfondire: Mondiali 2026: tutti gli stadi che ospiteranno le partite in Canada, Usa e Messico
La classifica del girone C
Gruppo C:
- Brasile: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Marocco: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Haiti: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Scozia: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
Per approfondire: Mondiali 2026, le squadre qualificate: dall'Argentina a Curacao e Capo Verde
La classifica del girone D
Gruppo D:
- Stati Uniti: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Paraguay: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Australia: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Turchia: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
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La classifica del girone E
Gruppo E:
- Germania: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Curaçao: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Costa d’Avorio: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Ecuador: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
Per approfondire: Mondiali di calcio 2026, le maglie delle 48 Nazionali partecipanti. FOTO
La classifica del girone F
Gruppo F:
- Paesi Bassi: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Giappone: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Svezia: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Tunisia: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
La classifica del girone G
Gruppo G:
- Belgio: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Egitto: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Iran: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Nuova Zelanda: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
La classifica del girone H
Gruppo H:
- Spagna: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Capo Verde: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Arabia Saudita: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Uruguay: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
La classifica del girone I
Gruppo I
- Francia: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Senegal: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Iraq: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Norvegia: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
La classifica del girone J
Gruppo J:
- Argentina: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Algeria: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Austria: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Giordania: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
La classifica del girone K
Gruppo K:
- Portogallo: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Repubblica Democratica del Congo: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Uzbekistan: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Colombia: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
La classifica del girone L
Gruppo L:
- Inghilterra: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Croazia: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Ghana: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
- Panama: 0 punti (partite giocate 0, vinte 0, pareggiate 0, perse 0, gol fatti 0, gol subiti 0, differenza reti 0)
Fase a eliminazione diretta
Dalla serata italiana di domenica 28 giugno il Mondiale proseguirà con la fase a eliminazione diretta. Si parte con i sedicesimi e si arriva alla finale in programma domenica 19 luglio (ore 21:00 al MetLife Stadium a East Rutherford).
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