Mondiali 2026, il calendario delle partite: dai gironi alla finale

Introduzione
La FIFA World Cup 2026 si gioca in Canada, Messico e Stati Uniti dall'11 giugno al 19 luglio 2026: l’edizione di quest’anno sarà la seconda a essere ospitata da più di un Paese, dopo quella del 2002 in Corea del Sud e Giappone. Per la prima volta ci sarà l'espansione del numero di partecipanti da 32 a 48 e in totale si giocheranno 104 partite. Di seguito la composizione dei gironi e le date di tutti i match, con gli orari italiani e gli stadi in cui vengono disputati.
Quello che devi sapere
I gironi A, B e C
Gruppo A
- Messico
- Sudafrica
- Corea del Sud
- Repubblica Ceca
Gruppo B
- Canada
- Bosnia ed Erzegovina
- Qatar
- Svizzera
Gruppo C
- Brasile
- Marocco
- Haiti
- Scozia
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I gironi D, E e F
Gruppo D
- Stati Uniti
- Paraguay
- Australia
- Turchia
Gruppo E
- Germania
- Curaçao
- Costa d'Avorio
- Ecuador
Gruppo F
- Paesi Bassi
- Giappone
- Svezia
- Tunisia
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I gironi G, H e I
Gruppo G
- Belgio
- Egitto
- Iran
- Nuova Zelanda
Gruppo H
- Spagna
- Capo Verde
- Arabia Saudita
- Uruguay
Gruppo I
- Francia
- Senegal
- Iraq
- Norvegia
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I gironi J, K e L
Gruppo J
- Argentina
- Algeria
- Austria
- Giordania
Gruppo K
- Portogallo
- Repubblica Democratica del Congo
- Uzbekistan
- Colombia
Gruppo L
- Inghilterra
- Croazia
- Ghana
- Panama
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Fase a gironi
La fase a gironi dei Mondiali 2026 inizia giovedì 11 giugno con la partita Messico - Sudafrica alle 21 ora italiana (gruppo A), che si disputa allo Stadio Azteca di Città del Messico. Di seguito il calendario delle altre partite (con gli orari italiani) fino alla fase a eliminazione diretta.
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Venerdì 12 giugno
- Corea del Sud - Repubblica Ceca (gruppo A, ore 04:00, Stadio Akron a Zapopan);
- Canada - Bosnia ed Erzegovina (gruppo B, ore 21:00, BMO Field a Toronto).
Sabato 13 giugno
- Stati Uniti - Paraguay (gruppo D, ore 03:00, SoFi Stadium a Inglewood);
- Qatar - Svizzera (gruppo B, ore 21:00, Levi’s Stadium a Santa Clara).
Domenica 14 giugno
- Brasile - Marocco (gruppo C, ore 00:00, MetLife Stadium a East Rutherford);
- Haiti - Scozia (gruppo C, ore 03:00, Gillette Stadium a Foxborough);
- Australia - Turchia (gruppo D, ore 06:00, BC Place a Vancouver);
- Germania - Curaçao (gruppo E, ore 19:00, NRG Stadium a Houston);
- Paesi Bassi - Giappone (gruppo F, ore 22:00, AT&T Stadium, Arlington).
Lunedì 15 giugno
- Costa d'Avorio - Ecuador (gruppo E, ore 01:00, Lincoln Financial Field a Filadelfia);
- Svezia - Tunisia (gruppo F, ore 04:00, Estadio BBVA Bancomer di Monterrey a Guadalupa);
- Spagna - Capo Verde (gruppo H, ore 18:00, Mercedes-Benz Stadium ad Atlanta);
- Belgio - Egitto (gruppo G, ore 21:00, Lumen Field a Seattle).
Martedì 16 giugno
- Arabia Saudita - Uruguay (gruppo H, ore 00:00, Hard Rock Stadium a Miami Gardens);
- Iran - Nuova Zelanda (gruppo G, ore 03:00, SoFi Stadium a Inglewood);
- Francia - Senegal (gruppo I, ore 21:00, MetLife Stadium a East Rutherford).
Mercoledì 17 giugno
- Iraq - Norvegia (gruppo I, ore 00:00, Gillette Stadium a Foxborough);
- Argentina - Algeria (gruppo J, ore 03:00, Arrowhead Stadium a Kansas City);
- Austria - Giordania (gruppo J, ore 06:00, Levi’s Stadium a Santa Clara);
- Portogallo - Repubblica Democratica del Congo (gruppo K, ore 19:00, NRG Stadium a Houston);
- Inghilterra - Croazia (gruppo L, ore 22:00, AT&T Stadium, Arlington).
Giovedì 18 giugno
- Ghana - Panama (gruppo L, ore 01:00, BMO Field a Toronto);
- Uzbekistan - Colombia (gruppo K, ore 04:00, Stadio Azteca a Città del Messico);
- Repubblica Ceca - Sudafrica (gruppo A, ore 18:00, Mercedes-Benz Stadium ad Atlanta);
- Svizzera - Bosnia ed Erzegovina (gruppo B, ore 21:00, SoFi Stadium a Inglewood).
Venerdì 19 giugno
- Canada - Qatar (gruppo B, ore 00:00, BC Place a Vancouver);
- Messico - Corea del Sud (gruppo A, ore 03:00, Stadio Akron a Zapopan);
- Stati Uniti - Australia (gruppo D, ore 21:00, Lumen Field a Seattle).
Sabato 20 giugno
- Scozia - Marocco (gruppo C, ore 00:00, Gillette Stadium a Foxborough);
- Brasile - Haiti (gruppo C, ore 02:30, Lincoln Financial Field a Filadelfia);
- Turchia - Paraguay (gruppo D, ore 05:00, Levi’s Stadium a Santa Clara);
- Paesi Bassi - Svezia (gruppo F, ore 19:00, NRG Stadium a Houston);
- Germania - Costa d'Avorio (gruppo E, ore 22:00, BMO Field a Toronto).
Domenica 21 giugno
- Ecuador - Curaçao (gruppo E, ore 02:00, Arrowhead Stadium a Kansas City);
- Tunisia - Giappone (gruppo F, ore 06:00, Estadio BBVA Bancomer di Monterrey a Guadalupa);
- Spagna - Arabia Saudita (gruppo H, ore 18:00, Mercedes-Benz Stadium ad Atlanta);
- Belgio - Iran (gruppo G, ore 21:00, SoFi Stadium a Inglewood).
Lunedì 22 giugno
- Uruguay - Capo Verde (gruppo H, ore 00:00, Hard Rock Stadium a Miami Gardens);
- Nuova Zelanda - Egitto (gruppo G, ore 03:00, BC Place a Vancouver);
- Argentina - Austria (gruppo J, ore 19:00, AT&T Stadium, Arlington);
- Francia - Iraq (gruppo I, ore 23:00, Lincoln Financial Field a Filadelfia).
Martedì 23 giugno
- Norvegia - Senegal (gruppo I, ore 02:00, MetLife Stadium a East Rutherford);
- Giordania - Algeria (gruppo J, ore 05:00, Levi’s Stadium a Santa Clara);
- Portogallo - Uzbekistan (gruppo K, ore 19:00, NRG Stadium a Houston);
- Inghilterra - Ghana (gruppo L, ore 22:00, Gillette Stadium a Foxborough).
Mercoledì 24 giugno
- Panama - Croazia (gruppo L, ore 01:00, BMO Field a Toronto);
- Colombia - Repubblica Democratica del Congo (gruppo K, ore 04:00, Stadio Akron a Zapopan);
- Svizzera - Canada (gruppo B, ore 21:00, BC Place a Vancouver);
- Bosnia ed Erzegovina - Qatar (gruppo B, ore 21:00, Lumen Field a Seattle).
Giovedì 25 giugno
- Marocco - Haiti (gruppo C, ore 00:00, Mercedes-Benz Stadium ad Atlanta);
- Scozia - Brasile (gruppo C, ore 00:00, Hard Rock Stadium a Miami Gardens);
- Sudafrica - Corea del Sud (gruppo A, ore 03:00, Estadio BBVA Bancomer di Monterrey a Guadalupa);
- Repubblica Ceca - Messico (gruppo A, ore 03:00, Stadio Azteca a Città del Messico);
- Curaçao - Costa d'Avorio (gruppo E, ore 22:00, Lincoln Financial Field a Filadelfia);
- Ecuador - Germania (gruppo E, ore 22:00, MetLife Stadium a East Rutherford).
Venerdì 26 giugno
- Tunisia - Paesi Bassi (gruppo F, ore 01:00, Arrowhead Stadium a Kansas City);
- Giappone - Svezia (gruppo F, ore 01:00, AT&T Stadium, Arlington);
- Turchia - Stati Uniti (gruppo D, ore 04:00, SoFi Stadium a Inglewood);
- Paraguay - Australia (gruppo D, ore 04:00, Levi’s Stadium a Santa Clara);
- Norvegia - Francia (gruppo I, ore 21:00, Gillette Stadium a Foxborough);
- Senegal - Iraq (gruppo I, ore 21:00, BMO Field a Toronto).
Sabato 27 giugno
- Capo Verde - Arabia Saudita (gruppo H, ore 02:00, NRG Stadium a Houston);
- Uruguay - Spagna (gruppo H, ore 02:00, Stadio Akron a Zapopan);
- Nuova Zelanda - Belgio (gruppo G, ore 05:00, BC Place a Vancouver);
- Egitto - Iran (gruppo G, ore 05:00, Lumen Field a Seattle);
- Panama - Inghilterra (gruppo L, ore 23:00, MetLife Stadium a East Rutherford);
- Croazia - Ghana (gruppo L, ore 23:00, Lincoln Financial Field a Filadelfia).
Domenica 28 giugno
- Colombia - Portogallo (gruppo K, ore 01:30, Hard Rock Stadium a Miami Gardens);
- Repubblica Democratica del Congo - Uzbekistan (gruppo K, ore 01:30, Mercedes-Benz Stadium ad Atlanta);
- Algeria - Austria (gruppo J, ore 04:00, Arrowhead Stadium a Kansas City);
- Giordania - Argentina (gruppo J, ore 04:00, AT&T Stadium, Arlington).
Fase a eliminazione diretta
La fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026 inizia nella serata italiana di domenica 28 giugno con i sedicesimi di finale, 2ª A vs 2ª B (ore 21:00, SoFi Stadium a Inglewood). Di seguito le altre partite (con gli orari italiani) fino alla finale.
Lunedì 29 giugno
- Sedicesimi di finale, 1ª C vs 2ª F (ore 19:00, NRG Stadium a Houston);
- Sedicesimi di finale, 1ª E vs 3ª A/B/C/D/F (ore 22:30, Gillette Stadium a Foxborough).
Martedì 30 giugno
- Sedicesimi di finale, 1ª F vs 2ª C (ore 03:00, Estadio BBVA Bancomer di Monterrey a Guadalupa);
- Sedicesimi di finale, 2ª E vs 2ª I (ore 19:00, AT&T Stadium, Arlington);
- Sedicesimi di finale, 1ª I vs 3ª C/D/F/G/H (ore 23:00, MetLife Stadium a East Rutherford).
Mercoledì 1 luglio
- Sedicesimi di finale, 1ª A vs 3ª C/E/F/H/I (ore 03:00, Stadio Azteca a Città del Messico);
- Sedicesimi di finale, 1ª L vs 3ª E/H/I/J/K (ore 18:00, Mercedes-Benz Stadium ad Atlanta);
- Sedicesimi di finale, 1ª G vs 3ª A/E/H/I/J (ore 22:00, Lumen Field a Seattle).
Giovedì 2 luglio
- Sedicesimi di finale, 1ª D vs 3ª B/E/F/I/J (ore 02:00, Levi’s Stadium a Santa Clara);
- Sedicesimi di finale, 1ª H vs 2ª J (ore 21:00, SoFi Stadium a Inglewood).
Venerdì 3 luglio
- Sedicesimi di finale, 2ª K vs 2ª L (ore 01:00, BMO Field a Toronto);
- Sedicesimi di finale, 1ª B vs 3ª E/F/G/I/J (ore 05:00, BC Place a Vancouver);
- Sedicesimi di finale, 2ª D vs Gª L (ore 20:00, AT&T Stadium, Arlington).
Sabato 4 luglio
- Sedicesimi di finale, 1ª J vs 2ª H (ore 00:00, Hard Rock Stadium a Miami Gardens);
- Sedicesimi di finale, 1ª K vs 3ª D/E/I/J/L (ore 03:30, Arrowhead Stadium a Kansas City);
- Ottavi di finale (ore 19:00, NRG Stadium a Houston);
- Ottavi di finale (ore 23:00, Lincoln Financial Field a Filadelfia).
Domenica 5 luglio
- Ottavi di finale (ore 22:00, MetLife Stadium a East Rutherford).
Lunedì 6 luglio
- Ottavi di finale (ore 02:00, Stadio Azteca a Città del Messico);
- Ottavi di finale (ore 21:00, AT&T Stadium, Arlington).
Martedì 7 luglio
- Ottavi di finale (ore 02:00, Lumen Field a Seattle);
- Ottavi di finale (ore 18:00, Mercedes-Benz Stadium ad Atlanta);
- Ottavi di finale (ore 22:00, BC Place a Vancouver).
Quarti di finale
- Giovedì 9 luglio (ore 22:00, Gillette Stadium a Foxborough);
- Venerdì 10 luglio (ore 21:00, SoFi Stadium a Inglewood);
- Sabato 11 luglio (ore 23:00, Hard Rock Stadium a Miami Gardens);
- Domenica 12 luglio (ore 03:00, Arrowhead Stadium a Kansas City).
Semifinali
- Martedì 14 luglio (ore 21:00, AT&T Stadium, Arlington);
- Mercoledì 15 luglio (ore 21:00, Mercedes-Benz Stadium ad Atlanta).
Finale per il terzo posto
- Sabato 18 luglio (ore 23:00, Hard Rock Stadium a Miami Gardens).
Finale
- Domenica 19 luglio (ore 21:00, MetLife Stadium a East Rutherford).
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