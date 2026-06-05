Mondiali 2026, il calendario delle partite: dai gironi alla finale

Introduzione

La FIFA World Cup 2026 si gioca in Canada, Messico e Stati Uniti dall'11 giugno al 19 luglio 2026: l’edizione di quest’anno sarà la seconda a essere ospitata da più di un Paese, dopo quella del 2002 in Corea del Sud e Giappone. Per la prima volta ci sarà l'espansione del numero di partecipanti da 32 a 48 e in totale si giocheranno 104 partite. Di seguito la composizione dei gironi e le date di tutti i match, con gli orari italiani e gli stadi in cui vengono disputati.