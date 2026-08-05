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Listone fantacalcio 2026-2027, ruoli e quotazioni: le novità Classic e Mantra

Sport
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Introduzione

Il mercato è ancora aperto ma il campionato di calcio sta per ricominciare con la stagione 2026-2027. I fantallenatori sono pronti a costruire la propria squadra: per arrivare preparati all’asta, ecco il listone redatto da fantacalcio.it con – squadra per squadra – giocatori, ruoli, quotazioni e fantavalore Classic e Mantra

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Quello che devi sapere

Il listone

Ecco il listone targato fantacalcio.it per la stagione 2026-2027. Squadra per squadra troverete:

  • Cognome del giocatore
  • Ruolo cl (ruolo Classic)
  • Ruolo ma (ruolo Mantra)
  • Quotazione cl (quotazione Classic)
  • Quotazione ma (quotazione Mantra)
  • Fvm cl (fantavalore Classic)
  • Fvm ma (fantavalore Mantra)

Il fantavalore è un consiglio di fantacalcio.it su quanto investire al massimo in un'asta con 1.000 fantamilioni di partenza.

 

Per approfondireCalciomercato Serie A, acquisti e cessioni della sessione estiva

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Atalanta

Di seguito i giocatori dell'Atalanta con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
 

  • Carnesecchi      P            Por        16         16         52         52
  • Rossi F.               P            Por        1            1            1            1
  • Sportiello           P            Por        1            1            1            1
  • Djimsiti              D           Dc         7            7            16         16
  • Hien                   D           Dc         8            8            16         16
  • Scalvini              D           Dc         10          10           28         28
  • Kossounou       D           Dd;Dc     3            3            7            8
  • Kolasinac           D          Ds;Dc      5            6            12         14
  • Ahanor               D         B;Ds;E     6            7            16         18
  • Bellanova           D         Dd;E        6            6            15         15
  • Zappacosta        D         Dd;E       8            8            24         24
  • Bernasconi         D         Ds;E        6            6            17         17
  • De Roon              C          M;C      4            5            12         14
  • Ederson D.S.        C           M;C      12         13         45         48
  • Gaetano               C           M;C      7            8            24         27
  • Sulemana I.          C           M;C      3            3            7            8
  • Pasalic                  C           C;T       9            9            32         32
  • Samardzic            C           C;T       12         12            42         42
  • Zalewski              C           W          6            5            21         19
  • Maldini                 A            T;A        5            6            14         15
  • De Ketelaere       A            A           17         18         106       108
  • Sulemana K.       A            A           6            6            16         17
  • Raspadori            A            A            13         14         62         64
  • Krstovic                 A            Pc          18         17         100       97
  • Scamacca             A           Pc          19         18         128       125

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Bologna

Di seguito i giocatori del Bologna con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
 

  • Happonen       P            Por        1            1            1            1
  • Pessina Mas.   P            Por        1            1            1            1
  • Skorupski         P            Por        10         10         37         37
  • Casale               D           Dc         3            3            6            6
  • Lucumì              D           Dc         8            8            18         18
  • Vitik                   D           Dc         5            5            11         11
  • Helland             D           Dd;Dc 2            2            5            5
  • Heggem            D           Ds;Dc 6            7            15         17
  • De Silvestri       D           Dd;E    1            1            4            4
  • Holm                 D           Dd;E    5            5            13         13
  • Zortea               D           Dd;E    6            6            19         19
  • Alhassane       D           Ds;E     2            2            6            6
  • Miranda J.        D           Ds;E     8            8            24         24
  • Amondarain    C           M;C      5            6            12         14
  • El Azzouzi O.   C           M;C      2            2            4            4
  • Ferguson          C           M;C      7            8            18         21
  • Moro N.             C           M;C      4            4            10         12
  • Pobega              C           M;C      6            7            14         17
  • Bernardeschi     C           W;T       9            9            21         21
  • Rowe                  C           W;T       11         11         37         40
  • Odgaard           C           T            8            7            22         20
  • Cambiaghi         C           W;A      8            7            25         25
  • Dominguez B.   C           W;A      3            2            8            7
  • Orsolini              C           W;A      26         25         200       200
  • Dallinga             A            Pc          8            7            23         20
  • Dovbyk              A            Pc          16         16         84         81

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Cagliari

Di seguito i giocatori del Cagliari con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
 

  • Caprile              P            Por        9            9            27         27
  • Ciocci                 P            Por        1            1            1            1
  • Sherri                 P            Por        1            1            1            1
  • Kofler                 D           Dc         5            5            11         11
  • Mina                 D           Dc         8            8            20         20
  • Zè Pedro           D         Dd;Dc     5            6            11         13
  • Rodriguez Ju.    D         Ds;Dc      3            4            10       12
  • Zappa               D         B;Dd;E     4            4            9         11
  • Obert                D           B;Ds;E    7            7            14        16
  • Raterink            D           Dd;E       1            1            1            1
  • Idrissi R.            D           Ds;E     3            3            7            7
  • Adopo              C           M;C      6            7            13         16
  • Deiola              C           M;C      3            3            8            8
  • Liteta                C           M;C      1            1            1            1
  • Prati                   C           M;C      4            4            7            7
  • Romano           C           M;C      5            6            12         15
  • Winks               C           M;C      6            7            14         17
  • Fazzini               C           C;T       7            8            19         21
  • Felici                 C           W          5            4            10         8
  • Albarracin       A            A            1            1            1            1
  • Esposito Se.     A            A            13         14         50         50
  • Borrelli             A            Pc          4            3            9            7
  • Mendy P.          A            Pc          4            3            9            7
  • Mutandwa       A            Pc          6            6            19         18
  • Trepy                  A            Pc          1            1            2            2

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Como

Di seguito i giocatori del Como con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
 

  • Butez                 P            Por        16         16         56         56
  • Tornqvist           P            Por        1            1            1            1
  • Vigorito              P            Por        1            1            1            1
  • Goldaniga          D           Dc         1            1            1            1
  • Kempf                 D            Dc         5            5            13         13
  • Ramon                D           Dc         10         10         32         32
  • Cuenca A.            D           Ds;Dc    1            1            8            8
  • Smolcic I.              D           Dd;E    4            4            10         10
  • Van der Brempt   D          Dd;E     2            2           5           5
  • Kaiki                      D           Ds;E     7            7            23         23
  • Valle                      D           Ds;E     6            6            18         18
  • Milla                       C           M;C      5            5            14         16
  • Perrone                 C           M;C      10         11         38         41
  • Caqueret              C           C;T       6            6            20         20
  • Da Cunha             C           C;T       18         18         90         90
  • Lahdo                   C           C;T       1            1            1            1
  • Fadera                 C           W          2            2            3            3
  • Baturina              C           T            19         18         102       100
  • Liberali                C           T            6            5            22         20
  • Addai                   C           W;A      5            4            10         8
  • Rodriguez Je.        C           W;A      12         11         32         31
  • Paz N.                    C           T;A        30         28         250       250
  • Diao                       A            W;A      11         12         50         52
  • Kuhn                     A            W;A      3            4            5            7
  • Azon                      A            Pc          1            1            1            1
  • Douvikas              A            Pc          20       20         157       154
  • Morata                  A            Pc          4          3            10         8

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Fiorentina

Di seguito i giocatori della Fiorentina con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
 

  • Christensen O.    P            Por        1           1            1            1
  • De Gea                 P            Por        13         13         45         45
  • Lezzerini              P            Por        1            1            1            1
  • Dragusin              D           Dc         8            8            27         27
  • Pongracic            D           Dc         4            4            8            8
  • Ranieri L.             D           Ds;Dc   3            3            7            7
  • Valdepenas         D          Ds;Dc    6           7            18         20
  • Viery                    D           Ds;Dc   6            7            19         21
  • Dodò                   D           Dd;E    10         10         30         30
  • Joao Mario        D           Dd;E     3            3            7            7
  • Parisi                  D           Ds;E     5            5            12         12
  • Jimenez A.        D      Dd;Ds;E     8            9            23         25
  • Fagioli                C           M;C      8            9            23         25
  • Oulai                   C           M;C      6            7            20         22
  • Mandragora      C           C           9            9            28         28
  • Ndour                C           C           8            8            25         25
  • Atta                     C           C;T       17         17           87         87
  • Brescianini            C        C;T       3            3            7            7
  • Fabbian                  C        C;T       4            4            8            8
  • Gudmundsson A.  C      T;A        13         12         61         58
  • Kean                     A            Pc          25         25         212       212
  • Piccoli                  A            Pc          8            7            24         21

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Frosinone

Di seguito i giocatori del Frosinone con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
 

  • Desplanches      P            Por        2            2            8            8
  • Lolic                    P            Por        1            1            1            1
  • Palmisani           P            Por        4            4            8            8
  • Akpoguma         D           Dc         3            3            7            7
  • Amey                  D           Dc         1            1            1            1
  • Calvani               D           Dc         4            4            10         10
  • Cittadini              D           Dc         3            3            8            8
  • Gelli J.                  D           Dc         1            1            1            1
  • Monterisi           D           Dc         6            6            14         14
  • Bracaglia            D           Ds;Dc    5            5            11         13
  • Oyono A.            D           Dd;E      5            5            12         12
  • Oyono J.             D           Dd;E      1            1            3            3
  • Corrado              D           Ds;E      1            1            3            3
  • Calò                   C           M;C       7            8            25         28
  • Cichella             C           M;C       4            4            11         13
  • El Azzouzi A.    C           M;C       1            1            3            3
  • Kone B.              C           C           1            1            3            3
  • Koutsoupias      C           C           4            4            12         12
  • Gelli F.               C           C;T       3            3            8            8
  • Hasa                   C           C;T       2            2            5            5
  • Fini                     C           W          3            2            9            8
  • Zerbin                C           W          5            4            13         11
  • Ghedjemis       A            W;A      9            10         30         32
  • Kvernadze        A            W;A      4            5            15         16
  • Raimondo       A            Pc          7            6            24         21

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Genoa

Di seguito i giocatori del Genoa con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:

 

  • Bijlow              P            Por        8            8            18         18
  • Sommariva      P            Por        1            1            1            1
  • Stolz                 P            Por        1            1            1            1
  • Marcandalli     D           Dc         6            6            13         13
  • Ostigard           D           Dc         11         11         40         40
  • Otoa                 D           Dc         2            2            5            5
  • Vogliacco         D           Dd;Dc    1            1            2            2
  • Matturro           D          Ds;Dc    1            1            2            2
  • Vasquez            D           Ds;Dc   9            10         33         35
  • Norton-Cuffy   D           Dd;E     8            8            22         22
  • Martin              D           Ds;E     5            5            15         15
  • Mitaj                 D           Ds;E     4            4            9            9
  • Puczka              D           Ds;E     2            2            7            7
  • Sabelli              D        Dd;Ds;E     2         2            5            5
  • Ellertsson        C           E;C       6            7            18         21
  • Amorim            C           M;C      4            5            11         13
  • Frendrup          C           M;C      7            8            19         21
  • Masini              C           M;C      2            2            4            4
  • Venturino         C           W          2            2            6            5
  • Meichtry           C           W;T       5            5            14         14
  • Messias            C           W;T       3            3            8            8
  • Traorè Hj.         C           W;T       5            5            11         11
  • Baldanzi           C           T            11         10         30         27
  • Vitinha O.        A            A            8            8            20         21
  • Colombo         A            Pc          11         10         63         60
  • Havel                A            Pc          4            3            9            7

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Inter

Di seguito i giocatori dell'Inter con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:

 

  • Di Gennaro       P            Por        1            1            1            1
  • Martinez Jo.      P            Por        17         17         63         63
  • Provedel           P            Por        2            2            5            5
  • Akanji                D           Dc         16         16         55         55
  • Bastoni             D           Dc         14         14         44         44
  • Bisseck             D           Dc         11         11         33         33
  • Stones               D           Dc         12         12         38         38
  • Pavard               D          Dd;Dc    6            7            18         20
  • Carlos Augusto   D        B;Ds;E   7            8            27         30
  • Dimarco           D           E;W      32         30         265       255
  • Diouf                  C           E;C       8            9            37         40
  • Luis Henrique    C           E;W      4            5            13         15
  • Calhanoglu        C           M;C      27         28         230       260
  • Stankovic A.      C           M;C      3            3            10         11
  • Barella               C           C           17         17         82         82
  • Mkhitaryan      C           C           5            5            19         19
  • Sucic P.             C           C           8            8            26         26
  • Zielinski            C           C           10         10         41         41
  • Frattesi              C           C;T       7            7            13         13
  • Bonny               A            Pc          7            6            21         18
  • Esposito F.P.     A            Pc          16         16         93         90
  • Martinez L.       A            Pc          35         35         370       370
  • Thuram             A            Pc          29         29         280       280

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Juventus

Di seguito i giocatori della Juventus con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
 

  • Di Gregorio      P            Por        9            9            40         40
  • Perin                 P            Por        6            6            10         10
  • Pinsoglio           P            Por        1            1            1            1
  • Bremer              D           Dc         15         15         50         50
  • Gatti                  D           Dc         4            4            10         10
  • Rugani              D           Dc         1            1            3            3
  • Kalulu               D          Dd;Dc     13         14         46         48
  • Kelly L.              D           Ds;Dc      5          6            13         15
  • Celik                 D           B;Dd;E      8           9            21         23
  • Cabal               D           B;Ds;E       1            1            4            4
  • Cambiaso        D          Dd;Ds;E      9         10          27         30
  • Locatelli            C          M;C           8           9            32         35
  • McKennie          C           C             17         17         68         68
  • Thuram K.          C           C            10         10         41         41
  • Douglas Luiz       C           C           4            4            12         12
  • Miretti                  C           C;T       3            3            11         11
  • Koopmeiners      C           C;T       5            5            14         14
  • Zhegrova             C           W          6            5            18         16
  • Alajbegovic        C           W;T         12         12         57         57
  • Conceicao          C           W;A        12         11         60         57
  • Boga                  A            W;A        6            7            25         28
  • Ekhator              A            A            3            3            10         10
  • Yildiz                  A            A            23         24         200       205
  • David                 A            Pc          9            8            40         37
  • Kolo Muani       A            Pc          26         26         225       225

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Lazio

Di seguito i giocatori della Lazio con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
 

  • Mandas            P            Por        9            9            30         30
  • Motta                P            Por        1            1            1            1
  • Renzetti             P            Por        1            1            1            1
  • Doekhi              D           Dc         7            7            22         22
  • Romagnoli        D           Dc         7            7            24         24
  • Provstgaard      D           Dc         3            3            10         10
  • Patric                 D          Dd;Dc     1            1            4            4
  • Floriani Mussolini  D     Dd;E      3            3            12         12
  • Lazzari               D           Dd;E    2            2            8            8
  • Pedraza             D           Ds;E     5            5            15         15
  • Pellegrini Lu.     D           Ds;E     2            2            5            5
  • Tavares N.         D           Ds;E     6            6            17         17
  • Marusic           D        Dd;Ds;E    6           6            20         23
  • Belahyane       C           M;C      1            1            5            5
  • Cataldi              C           M;C      4            5            12         15
  • Rovella              C           M;C      6            7            16         19
  • Dele-Bashiru     C           C;T       5            5            13         13
  • Taylor K.             C           C;T       13         13         64         64
  • Przyborek         C           W;T       1            1            5            5
  • Cancellieri        C           W;A      9            8            28         26
  • Isaksen              C           W;A      9            8           25         23
  • Zaccagni            C           W;A      16         15         91         88
  • Dia                      A            A            10         11         31         33
  • Noslin                A            A            6            6            17         17
  • Ratkov               A            Pc          10         9            32         29

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Lecce

Di seguito i giocatori del Lecce con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:

 

  • Falcone             P            Por        8            8            25         25
  • Fruchtl               P            Por        1            1            1            1
  • Samooja           P            Por        1            1            1            1
  • Gaspar K.          D           Dc         5            5            12         12
  • Jean                   D           Dc         2            2            4            4
  • Siebert               D           Dc         4            4            12         12
  • Tiago Gabriel    D           Dc         7            7            17         17
  • Perez M.             D         Dd;Dc    1            1            1            1
  • Veiga D.              D           Dd;E     5           5            11         11
  • Gallo                  D           Ds;E      6            6            13         13
  • Ndaba                D           Ds;E     1            1            4            4
  • Coulibaly L.       C           M;C       6           7            14         16
  • Gorter                 C           M;C       1            1            3            3
  • Kaba                   C           M;C      1            1            2            2
  • Maleh                C           M;C      2            2            5            5
  • Ngom                C           M;C       4            5            11         13
  • Fofana Sa.         C           M;C       1            1            1            1
  • Berisha M.        C           C;T       5            5            16         16
  • Gandelman       C           C;T       5            5            14         14
  • Pierotti               C           W          6            5            19         17
  • N'Dri                  A            W;A      3            4            9            11
  • Geubbels          A            Pc          9            8            25         23
  • Stulic                  A            Pc          7            6            18         16

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Milan

Di seguito i giocatori del Milan con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
 

  • Maignan           P            Por        15         15         50         50
  • Terracciano       P            Por        1            1            1            1
  • Torriani             P            Por        1            1            1            1
  • Gabbia              D           Dc         7            7           23         23
  • Gila                    D           Dc         12         12         31         31
  • Pavlovic            D           Dc         14         14         48         48
  • Tomori              D           Dc         7            7           20         20
  • De Winter         D           Dd;Dc    3          4           12         14
  • Diawara S.        D           Ds;Dc     2           2           4            4
  • Athekame         D           Dd;E      3           3           8            8
  • Bartesaghi        D           Ds;E      8            8            25         25
  • Estupinan          D           Ds;E      3            3            9            9
  • Saelemaekers    C          E;W       10         11         43         45
  • Fofana Y.            C           M;C      5            6           23         26
  • Modric               C           M;C      12         13         50         60
  • Ricci S.               C           M;C      4            4            11         13
  • Jashari               C           C           4            4            11         11
  • Musah              C           C;W      2            2            6            6
  • Loftus-Cheek   C           C;T       4            4            11         11
  • Rabiot              C           C;T       22         22         128       128
  • Chukwueze     C           W          6            5            11         9
  • Pulisic              C           T;A        25         23         180       174
  • Leao                A            A            18         19         120       123
  • Nkunku            A            A            13         14         52         54
  • Camarda         A            Pc          5            4            18         17
  • Gimenez          A            Pc          6            5            14         13
  • Ramos G.        A            Pc          27         27         240       240

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Monza

Di seguito i giocatori del Monza con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
 

  • Pizzignacco       P            Por        1            1            1            1
  • Strajnar              P            Por        1            1            1            1
  • Thiam                P            Por        5            5            12         12
  • Antov                 D           Dc          1            1            2            2
  • Delli Carri          D           Dc          4            4            11         11
  • Lucchesi            D           Dc          4            4            12         12
  • Kouadio            D           Dd;Dc    3            3            9            10
  • Carboni A.       D            Ds;Dc     3            4            9            11
  • Bakoune           D           Dd;E       1            1            4            4
  • Mangas            D           Ds;E        6            6            15         15
  • Birindelli          D         Dd;Ds;E    4            5            12         14
  • Ciurria              C           E;W         2            2            6            6
  • Colombo L.     C           M;C        3            3            7            8
  • Pessina              C           M;C      7            8            20         22
  • Akinsanmiro     C           C           6            6            16         16
  • Colpani             C           T            8            7            25         22
  • Mota                 A            A            5            5            18         18
  • Cutrone            A            Pc          9            8            33         30
  • Petagna            A            Pc          2            2            5            5
  • Varela G.          A            Pc          3            3            7            6

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Napoli

Di seguito i giocatori del Napoli con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:

 

  • Contini               P            Por        1            1            1            1
  • Meret                 P            Por        11         11         45         45
  • Milinkovic-Savic V.   P     Por        5          5            10         10
  • Beukema           D           Dc         6            6            16         16
  • Buongiorno       D           Dc         7            7            18         18
  • Marianucci         D           Dc         1            1            5            5
  • Marin R.              D           Dc         2            2            6            6
  • Rrahmani           D           Dc         14         14         47         47
  • Olivera                D         B;Ds;E    5            6            13         15
  • Di Lorenzo        D           Dd;E     12         12         40         40
  • Gutierrez           D           Ds;E      8            8            26         26
  • Spinazzola        D           Ds;E      8            8            24         24
  • Mazzocchi        D       Dd;Ds;E     1            1            3            3
  • Gilmour            C           M;C      3            3            9            9
  • Lobotka            C           M;C      7            8            20         22
  • Zambo Anguissa  C        C           11         11         55         55
  • Folorunsho       C           C;T       4            4            10         10
  • McTominay       C           C;T       28         28         240       240
  • Politano             C           W          10         9            47         43
  • Vergara              C           W;T       8            8            34         34
  • De Bruyne         C           T            15         14         100       94
  • Santos A.           A            W;A      14         15         60         63
  • Neres                A            W;A      6            7            22         25
  • Giovane            A            A            4            4            10         10
  • Lang                  A            A            3            3            10         10
  • Hojlund             A            Pc          28         28         271       271
  • Lucca                 A            Pc          3            3            10         9
  • Lukaku              A            Pc          10         9            45         41

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Parma

Di seguito i giocatori del Parma con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:

 

  • Corvi                P            Por        1            1            1            1
  • Daffara             P            Por        7            7            5            5
  • Suzuki              P            Por        7            7            20         20
  • Circati               D           Dc         6            6            18         18
  • Ndiaye              D           Dc         1            1            4            4
  • Troilo                 D           Dc         3            3            8            8
  • Valenti               D           Dc         4            4            10         10
  • Delprato           D          B;Dd;E    8            8            21         24
  • Carboni F.         D           Ds;E       1            1            3            3
  • Valeri               D           Ds;E        8            8           24         24
  • Britschgi           D       Dd;Ds;E      3            4            10         12
  • Cremaschi       C           E;C           1            1            3            3
  • Keita M.            C           M;C      5            6            15         17
  • Nicolussi Caviglia  C      M;C      6            7            18         20
  • Ordonez C.       C           M;C      2            2            5            6
  • Bernabè           C           C           7            7            36         36
  • Sorensen O.     C           C           3            3            12         12
  • Almqvist           C           W;A       4            3            14         12
  • Diallo O.           C           W;A       3            2            12         10
  • Ondrejka          C           W;A       5           4            18         16
  • Frigan               A            A            5            5           13         13
  • Elphege            A            Pc          3            3           11         10
  • Pellegrino M.   A            Pc          15         15         81         79

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Roma

Di seguito i giocatori della Roma con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:

 

  • De Marzi           P            Por        1            1            1            1
  • Gollini                P            Por        1            1            1            1
  • Svilar                  P            Por        18         18         65         65
  • Ghilardi             D           Dc         4            4            10         10
  • Hermoso           D           Dc         10         10         26         26
  • Koulierakis        D           Dc         8            8            20         20
  • Mancini             D           Dc         15         15         49         49
  • N'Dicka             D           Dc         13         13         44         44
  • Ziolkowski       D           Dc         1            1            2            2
  • Rensch             D          B;Dd;E    5          6            16         18
  • Angelino           D           E            3            3            12         12
  • Wesley              D           E            17         16         90         88
  • Cristante           C           M;C       8           9            29         32
  • El Aynaoui        C           M;C      4            5            18         20
  • Konè M.            C           M;C      10         11         42         45
  • Pisilli                 C           C           5            5            17         17
  • Soulè                A            A            12         13         55         55
  • Dybala              A            A            14         15         67         67
  • Castro S.           A            Pc          14         13         83         80
  • Malen               A            Pc          34         34         365       365
  • Vaz                    A            Pc          1            1            4            3

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Sassuolo

Di seguito i giocatori del Sassuolo con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
 

  • Muric                P            Por        7            7            15         15
  • Russo A.            P            Por        1            1            1            1
  • Turati                P            Por        1            1            3            3
  • Idzes                 D           Dc         7            7            1            1
  • Walukiewicz    D         Dd;Dc     4           4            10         12
  • Candè               D         Ds;Dc     3           3            12         14
  • Missori              D           Dd;E    1            1            2            2
  • Doig                  D           Ds;E      4           4           13         13
  • Pieragnolo       D           Ds;E      1            1            1            1
  • Boloca               C           M;C      2            2            5            5
  • Iannoni             C           M;C      1            1            1            1
  • Lipani              C           M;C       2            2            5            5
  • Matic                C           M;C      5            6            15         17
  • Konè I.             C           C           9            9            20         20
  • Adzic               C           C;T       5            5            14         14
  • Bakola              C           C;T       5            5            16         16
  • Thorstvedt        C           C;T       10         10         41         41
  • Volpato             C           W;T       7            7            23         23
  • Berardi              A            A            18         19         115       118
  • Laurientè          A            A            15         16         88         91
  • Moro L.              A            Pc          1            1            1            1
  • Bowie                A            Pc          10         9            39         36
  • Pinamonti        A            Pc          13         12         58         55

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Torino

Di seguito i giocatori del Torino con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
 

  • Mascardi          P            Por        1            1            1            1
  • Paleari              P            Por        1            1            1            1
  • Siviero              P            Por        1            1            1            1
  • Coco                 D           Dc         7            7            18         18
  • Comert             D           Dc         4            4            10         10
  • Comuzzo         D           Dc         6            6            11         11
  • Ismajli              D           Dc         7            7            18         18
  • Biraghi              D         B;Ds;E    2            2            5            6
  • Pedersen          D         Dd;E      5            5            13         13
  • Cacciamani       C           E;W      5            6            18         20
  • Fitz-Jim             C           M;C      4            5            13         15
  • Gineitis             C           M;C      5            6            13         15
  • Ilkhan               C           M;C      4            5            10         12
  • Ilic                     C           C           1            1            4            4
  • Casadei            C           C;T       10         10         37         37
  • Anjorin             C           C;T       1            1            4            4
  • Oristanio         C           W;T       7            7            27         27
  • Vlasic               C           T            14         13         80         77
  • Aboukhlal        C          W;A      3            2            5            4
  • Njie                 C           W;A       4            3            12         19
  • Adams C.         A            A           9            10         32         34
  • Kulenovic         A            Pc          4            3            9            7
  • Simeone          A            Pc          15         15         82         79
  • Zapata D.         A            Pc          7            6            18         16

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Udinese

Di seguito i giocatori dell'Udinese con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
 

  • Okoye               P            Por        9            9         29         29
  • Padelli               P            Por        1            1            1            1
  • Piana                 P            Por        1            1            1            1
  • Kabasele           D           Dc         4            4            9            9
  • Mlacic               D           Dc         1            1            3            3
  • Palma               D           Dc         2            2            5            5
  • Solet                  D           Dc         13         13         46         46
  • Abankwah        D           Dd;Dc    1            1            3            3
  • Kristensen T.     D           Dd;Dc    7          8            15         17
  • Ebosse              D           Ds;Dc     2          2            4            4
  • Bertola              D      Dd;Ds;Dc    4         6            10         14
  • Vojvoda            D           Dd;E       8            8            19         19
  • Zanoli                D           Dd;E      4            4            10         10
  • Arizala               D           Ds;E      4            4            8            8
  • Kamara H.         D           Ds;E     6            6            12         12
  • Camara A.          C           M;C      1            1            3            3
  • Karlstrom          C           M;C      6            7            20         23
  • Miller L.             C           M;C      3            3            12         15
  • Piotrowski         C           M;C      5            6            15         17
  • Zarraga             C           M;C      1            1            4            4
  • Ekkelenkamp    C           C;T       10         10         41         41
  • Chakvetadze     C           W;T       2            2            6            6
  • Unai Gomez      C           T            7            6            23         20
  • Zaniolo              C           T;A        18         17         90         88
  • Bayo V.              A            Pc          1            1            3            3
  • Buksa                A            Pc          2            2            4            4
  • Davis K.             A            Pc          19         19         121       121
  • Gueye               A            Pc          4            3            7            6

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Venezia

Di seguito i giocatori del Venezia con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:

 

  • Grandi                P            Por        1            1            1            1
  • Pozzi                   P            Por        1            1            1            1
  • Stankovic F.        P            Por        6           6            14         14
  • Bella-Kotchap    D           Dc         6            6            13         13
  • Halhal                  D           Dc         4            4            10         10
  • Moreno M.          D           Dc         5            5            11         11
  • Schingtienne       D           Dc         3           3             7            7
  • Sverko                  D          Ds;Dc    3            3            7            7
  • Gomes                 D          Ds;Dc     1            1            1            1
  • Franjic                  D         B;Ds;E     2           2            4            4
  • Correia T.              D          Dd;E      4           4            12         12
  • Hainaut               D           Dd;E      3            3            7            7
  • Sagrado               D           Dd;E      2            2            4            4
  • Haps                    D           Ds;E      5            5            11         11
  • Bjarkason            C         E;W        1            1            3            3
  • Basic                   C           M;C       6            7           19         20
  • Busio                  C           M;C       5            6            14         17
  • Dagasso             C           C           1            1            1            1
  • Duncan              C           C           2            2            4            4
  • Sohm                C           C            5            5            14         14
  • Helgason          C           C;T        3            3            7            7
  • Perez K.             C           C;T        5            5            14         14
  • Lisman              A            W;A       1            1            1            1
  • Yeboah J.           A            A            8           8            28         29
  • Adams A.          A            Pc          12         11         52         50
  • Adorante          A            Pc          5            4            14         12
  • Lauberbach      A            Pc          1            1            1            1
  • Rrahmani Al.     A            Pc          8            7            20         17

 

Per approfondire: I consigli di Sky Sport sul Fantacalcio

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