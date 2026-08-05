Introduzione
Il mercato è ancora aperto ma il campionato di calcio sta per ricominciare con la stagione 2026-2027. I fantallenatori sono pronti a costruire la propria squadra: per arrivare preparati all’asta, ecco il listone redatto da fantacalcio.it con – squadra per squadra – giocatori, ruoli, quotazioni e fantavalore Classic e Mantra
Quello che devi sapere
Il listone
Ecco il listone targato fantacalcio.it per la stagione 2026-2027. Squadra per squadra troverete:
- Cognome del giocatore
- Ruolo cl (ruolo Classic)
- Ruolo ma (ruolo Mantra)
- Quotazione cl (quotazione Classic)
- Quotazione ma (quotazione Mantra)
- Fvm cl (fantavalore Classic)
- Fvm ma (fantavalore Mantra)
Il fantavalore è un consiglio di fantacalcio.it su quanto investire al massimo in un'asta con 1.000 fantamilioni di partenza.
Per approfondire: Calciomercato Serie A, acquisti e cessioni della sessione estiva
Atalanta
Di seguito i giocatori dell'Atalanta con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
- Carnesecchi P Por 16 16 52 52
- Rossi F. P Por 1 1 1 1
- Sportiello P Por 1 1 1 1
- Djimsiti D Dc 7 7 16 16
- Hien D Dc 8 8 16 16
- Scalvini D Dc 10 10 28 28
- Kossounou D Dd;Dc 3 3 7 8
- Kolasinac D Ds;Dc 5 6 12 14
- Ahanor D B;Ds;E 6 7 16 18
- Bellanova D Dd;E 6 6 15 15
- Zappacosta D Dd;E 8 8 24 24
- Bernasconi D Ds;E 6 6 17 17
- De Roon C M;C 4 5 12 14
- Ederson D.S. C M;C 12 13 45 48
- Gaetano C M;C 7 8 24 27
- Sulemana I. C M;C 3 3 7 8
- Pasalic C C;T 9 9 32 32
- Samardzic C C;T 12 12 42 42
- Zalewski C W 6 5 21 19
- Maldini A T;A 5 6 14 15
- De Ketelaere A A 17 18 106 108
- Sulemana K. A A 6 6 16 17
- Raspadori A A 13 14 62 64
- Krstovic A Pc 18 17 100 97
- Scamacca A Pc 19 18 128 125
Bologna
Di seguito i giocatori del Bologna con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
- Happonen P Por 1 1 1 1
- Pessina Mas. P Por 1 1 1 1
- Skorupski P Por 10 10 37 37
- Casale D Dc 3 3 6 6
- Lucumì D Dc 8 8 18 18
- Vitik D Dc 5 5 11 11
- Helland D Dd;Dc 2 2 5 5
- Heggem D Ds;Dc 6 7 15 17
- De Silvestri D Dd;E 1 1 4 4
- Holm D Dd;E 5 5 13 13
- Zortea D Dd;E 6 6 19 19
- Alhassane D Ds;E 2 2 6 6
- Miranda J. D Ds;E 8 8 24 24
- Amondarain C M;C 5 6 12 14
- El Azzouzi O. C M;C 2 2 4 4
- Ferguson C M;C 7 8 18 21
- Moro N. C M;C 4 4 10 12
- Pobega C M;C 6 7 14 17
- Bernardeschi C W;T 9 9 21 21
- Rowe C W;T 11 11 37 40
- Odgaard C T 8 7 22 20
- Cambiaghi C W;A 8 7 25 25
- Dominguez B. C W;A 3 2 8 7
- Orsolini C W;A 26 25 200 200
- Dallinga A Pc 8 7 23 20
- Dovbyk A Pc 16 16 84 81
Cagliari
Di seguito i giocatori del Cagliari con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
- Caprile P Por 9 9 27 27
- Ciocci P Por 1 1 1 1
- Sherri P Por 1 1 1 1
- Kofler D Dc 5 5 11 11
- Mina D Dc 8 8 20 20
- Zè Pedro D Dd;Dc 5 6 11 13
- Rodriguez Ju. D Ds;Dc 3 4 10 12
- Zappa D B;Dd;E 4 4 9 11
- Obert D B;Ds;E 7 7 14 16
- Raterink D Dd;E 1 1 1 1
- Idrissi R. D Ds;E 3 3 7 7
- Adopo C M;C 6 7 13 16
- Deiola C M;C 3 3 8 8
- Liteta C M;C 1 1 1 1
- Prati C M;C 4 4 7 7
- Romano C M;C 5 6 12 15
- Winks C M;C 6 7 14 17
- Fazzini C C;T 7 8 19 21
- Felici C W 5 4 10 8
- Albarracin A A 1 1 1 1
- Esposito Se. A A 13 14 50 50
- Borrelli A Pc 4 3 9 7
- Mendy P. A Pc 4 3 9 7
- Mutandwa A Pc 6 6 19 18
- Trepy A Pc 1 1 2 2
Como
Di seguito i giocatori del Como con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
- Butez P Por 16 16 56 56
- Tornqvist P Por 1 1 1 1
- Vigorito P Por 1 1 1 1
- Goldaniga D Dc 1 1 1 1
- Kempf D Dc 5 5 13 13
- Ramon D Dc 10 10 32 32
- Cuenca A. D Ds;Dc 1 1 8 8
- Smolcic I. D Dd;E 4 4 10 10
- Van der Brempt D Dd;E 2 2 5 5
- Kaiki D Ds;E 7 7 23 23
- Valle D Ds;E 6 6 18 18
- Milla C M;C 5 5 14 16
- Perrone C M;C 10 11 38 41
- Caqueret C C;T 6 6 20 20
- Da Cunha C C;T 18 18 90 90
- Lahdo C C;T 1 1 1 1
- Fadera C W 2 2 3 3
- Baturina C T 19 18 102 100
- Liberali C T 6 5 22 20
- Addai C W;A 5 4 10 8
- Rodriguez Je. C W;A 12 11 32 31
- Paz N. C T;A 30 28 250 250
- Diao A W;A 11 12 50 52
- Kuhn A W;A 3 4 5 7
- Azon A Pc 1 1 1 1
- Douvikas A Pc 20 20 157 154
- Morata A Pc 4 3 10 8
Fiorentina
Di seguito i giocatori della Fiorentina con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
- Christensen O. P Por 1 1 1 1
- De Gea P Por 13 13 45 45
- Lezzerini P Por 1 1 1 1
- Dragusin D Dc 8 8 27 27
- Pongracic D Dc 4 4 8 8
- Ranieri L. D Ds;Dc 3 3 7 7
- Valdepenas D Ds;Dc 6 7 18 20
- Viery D Ds;Dc 6 7 19 21
- Dodò D Dd;E 10 10 30 30
- Joao Mario D Dd;E 3 3 7 7
- Parisi D Ds;E 5 5 12 12
- Jimenez A. D Dd;Ds;E 8 9 23 25
- Fagioli C M;C 8 9 23 25
- Oulai C M;C 6 7 20 22
- Mandragora C C 9 9 28 28
- Ndour C C 8 8 25 25
- Atta C C;T 17 17 87 87
- Brescianini C C;T 3 3 7 7
- Fabbian C C;T 4 4 8 8
- Gudmundsson A. C T;A 13 12 61 58
- Kean A Pc 25 25 212 212
- Piccoli A Pc 8 7 24 21
Frosinone
Di seguito i giocatori del Frosinone con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
- Desplanches P Por 2 2 8 8
- Lolic P Por 1 1 1 1
- Palmisani P Por 4 4 8 8
- Akpoguma D Dc 3 3 7 7
- Amey D Dc 1 1 1 1
- Calvani D Dc 4 4 10 10
- Cittadini D Dc 3 3 8 8
- Gelli J. D Dc 1 1 1 1
- Monterisi D Dc 6 6 14 14
- Bracaglia D Ds;Dc 5 5 11 13
- Oyono A. D Dd;E 5 5 12 12
- Oyono J. D Dd;E 1 1 3 3
- Corrado D Ds;E 1 1 3 3
- Calò C M;C 7 8 25 28
- Cichella C M;C 4 4 11 13
- El Azzouzi A. C M;C 1 1 3 3
- Kone B. C C 1 1 3 3
- Koutsoupias C C 4 4 12 12
- Gelli F. C C;T 3 3 8 8
- Hasa C C;T 2 2 5 5
- Fini C W 3 2 9 8
- Zerbin C W 5 4 13 11
- Ghedjemis A W;A 9 10 30 32
- Kvernadze A W;A 4 5 15 16
- Raimondo A Pc 7 6 24 21
Genoa
Di seguito i giocatori del Genoa con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
- Bijlow P Por 8 8 18 18
- Sommariva P Por 1 1 1 1
- Stolz P Por 1 1 1 1
- Marcandalli D Dc 6 6 13 13
- Ostigard D Dc 11 11 40 40
- Otoa D Dc 2 2 5 5
- Vogliacco D Dd;Dc 1 1 2 2
- Matturro D Ds;Dc 1 1 2 2
- Vasquez D Ds;Dc 9 10 33 35
- Norton-Cuffy D Dd;E 8 8 22 22
- Martin D Ds;E 5 5 15 15
- Mitaj D Ds;E 4 4 9 9
- Puczka D Ds;E 2 2 7 7
- Sabelli D Dd;Ds;E 2 2 5 5
- Ellertsson C E;C 6 7 18 21
- Amorim C M;C 4 5 11 13
- Frendrup C M;C 7 8 19 21
- Masini C M;C 2 2 4 4
- Venturino C W 2 2 6 5
- Meichtry C W;T 5 5 14 14
- Messias C W;T 3 3 8 8
- Traorè Hj. C W;T 5 5 11 11
- Baldanzi C T 11 10 30 27
- Vitinha O. A A 8 8 20 21
- Colombo A Pc 11 10 63 60
- Havel A Pc 4 3 9 7
Inter
Di seguito i giocatori dell'Inter con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
- Di Gennaro P Por 1 1 1 1
- Martinez Jo. P Por 17 17 63 63
- Provedel P Por 2 2 5 5
- Akanji D Dc 16 16 55 55
- Bastoni D Dc 14 14 44 44
- Bisseck D Dc 11 11 33 33
- Stones D Dc 12 12 38 38
- Pavard D Dd;Dc 6 7 18 20
- Carlos Augusto D B;Ds;E 7 8 27 30
- Dimarco D E;W 32 30 265 255
- Diouf C E;C 8 9 37 40
- Luis Henrique C E;W 4 5 13 15
- Calhanoglu C M;C 27 28 230 260
- Stankovic A. C M;C 3 3 10 11
- Barella C C 17 17 82 82
- Mkhitaryan C C 5 5 19 19
- Sucic P. C C 8 8 26 26
- Zielinski C C 10 10 41 41
- Frattesi C C;T 7 7 13 13
- Bonny A Pc 7 6 21 18
- Esposito F.P. A Pc 16 16 93 90
- Martinez L. A Pc 35 35 370 370
- Thuram A Pc 29 29 280 280
Juventus
Di seguito i giocatori della Juventus con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
- Di Gregorio P Por 9 9 40 40
- Perin P Por 6 6 10 10
- Pinsoglio P Por 1 1 1 1
- Bremer D Dc 15 15 50 50
- Gatti D Dc 4 4 10 10
- Rugani D Dc 1 1 3 3
- Kalulu D Dd;Dc 13 14 46 48
- Kelly L. D Ds;Dc 5 6 13 15
- Celik D B;Dd;E 8 9 21 23
- Cabal D B;Ds;E 1 1 4 4
- Cambiaso D Dd;Ds;E 9 10 27 30
- Locatelli C M;C 8 9 32 35
- McKennie C C 17 17 68 68
- Thuram K. C C 10 10 41 41
- Douglas Luiz C C 4 4 12 12
- Miretti C C;T 3 3 11 11
- Koopmeiners C C;T 5 5 14 14
- Zhegrova C W 6 5 18 16
- Alajbegovic C W;T 12 12 57 57
- Conceicao C W;A 12 11 60 57
- Boga A W;A 6 7 25 28
- Ekhator A A 3 3 10 10
- Yildiz A A 23 24 200 205
- David A Pc 9 8 40 37
- Kolo Muani A Pc 26 26 225 225
Lazio
Di seguito i giocatori della Lazio con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
- Mandas P Por 9 9 30 30
- Motta P Por 1 1 1 1
- Renzetti P Por 1 1 1 1
- Doekhi D Dc 7 7 22 22
- Romagnoli D Dc 7 7 24 24
- Provstgaard D Dc 3 3 10 10
- Patric D Dd;Dc 1 1 4 4
- Floriani Mussolini D Dd;E 3 3 12 12
- Lazzari D Dd;E 2 2 8 8
- Pedraza D Ds;E 5 5 15 15
- Pellegrini Lu. D Ds;E 2 2 5 5
- Tavares N. D Ds;E 6 6 17 17
- Marusic D Dd;Ds;E 6 6 20 23
- Belahyane C M;C 1 1 5 5
- Cataldi C M;C 4 5 12 15
- Rovella C M;C 6 7 16 19
- Dele-Bashiru C C;T 5 5 13 13
- Taylor K. C C;T 13 13 64 64
- Przyborek C W;T 1 1 5 5
- Cancellieri C W;A 9 8 28 26
- Isaksen C W;A 9 8 25 23
- Zaccagni C W;A 16 15 91 88
- Dia A A 10 11 31 33
- Noslin A A 6 6 17 17
- Ratkov A Pc 10 9 32 29
Lecce
Di seguito i giocatori del Lecce con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
- Falcone P Por 8 8 25 25
- Fruchtl P Por 1 1 1 1
- Samooja P Por 1 1 1 1
- Gaspar K. D Dc 5 5 12 12
- Jean D Dc 2 2 4 4
- Siebert D Dc 4 4 12 12
- Tiago Gabriel D Dc 7 7 17 17
- Perez M. D Dd;Dc 1 1 1 1
- Veiga D. D Dd;E 5 5 11 11
- Gallo D Ds;E 6 6 13 13
- Ndaba D Ds;E 1 1 4 4
- Coulibaly L. C M;C 6 7 14 16
- Gorter C M;C 1 1 3 3
- Kaba C M;C 1 1 2 2
- Maleh C M;C 2 2 5 5
- Ngom C M;C 4 5 11 13
- Fofana Sa. C M;C 1 1 1 1
- Berisha M. C C;T 5 5 16 16
- Gandelman C C;T 5 5 14 14
- Pierotti C W 6 5 19 17
- N'Dri A W;A 3 4 9 11
- Geubbels A Pc 9 8 25 23
- Stulic A Pc 7 6 18 16
Milan
Di seguito i giocatori del Milan con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
- Maignan P Por 15 15 50 50
- Terracciano P Por 1 1 1 1
- Torriani P Por 1 1 1 1
- Gabbia D Dc 7 7 23 23
- Gila D Dc 12 12 31 31
- Pavlovic D Dc 14 14 48 48
- Tomori D Dc 7 7 20 20
- De Winter D Dd;Dc 3 4 12 14
- Diawara S. D Ds;Dc 2 2 4 4
- Athekame D Dd;E 3 3 8 8
- Bartesaghi D Ds;E 8 8 25 25
- Estupinan D Ds;E 3 3 9 9
- Saelemaekers C E;W 10 11 43 45
- Fofana Y. C M;C 5 6 23 26
- Modric C M;C 12 13 50 60
- Ricci S. C M;C 4 4 11 13
- Jashari C C 4 4 11 11
- Musah C C;W 2 2 6 6
- Loftus-Cheek C C;T 4 4 11 11
- Rabiot C C;T 22 22 128 128
- Chukwueze C W 6 5 11 9
- Pulisic C T;A 25 23 180 174
- Leao A A 18 19 120 123
- Nkunku A A 13 14 52 54
- Camarda A Pc 5 4 18 17
- Gimenez A Pc 6 5 14 13
- Ramos G. A Pc 27 27 240 240
Monza
Di seguito i giocatori del Monza con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
- Pizzignacco P Por 1 1 1 1
- Strajnar P Por 1 1 1 1
- Thiam P Por 5 5 12 12
- Antov D Dc 1 1 2 2
- Delli Carri D Dc 4 4 11 11
- Lucchesi D Dc 4 4 12 12
- Kouadio D Dd;Dc 3 3 9 10
- Carboni A. D Ds;Dc 3 4 9 11
- Bakoune D Dd;E 1 1 4 4
- Mangas D Ds;E 6 6 15 15
- Birindelli D Dd;Ds;E 4 5 12 14
- Ciurria C E;W 2 2 6 6
- Colombo L. C M;C 3 3 7 8
- Pessina C M;C 7 8 20 22
- Akinsanmiro C C 6 6 16 16
- Colpani C T 8 7 25 22
- Mota A A 5 5 18 18
- Cutrone A Pc 9 8 33 30
- Petagna A Pc 2 2 5 5
- Varela G. A Pc 3 3 7 6
Napoli
Di seguito i giocatori del Napoli con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
- Contini P Por 1 1 1 1
- Meret P Por 11 11 45 45
- Milinkovic-Savic V. P Por 5 5 10 10
- Beukema D Dc 6 6 16 16
- Buongiorno D Dc 7 7 18 18
- Marianucci D Dc 1 1 5 5
- Marin R. D Dc 2 2 6 6
- Rrahmani D Dc 14 14 47 47
- Olivera D B;Ds;E 5 6 13 15
- Di Lorenzo D Dd;E 12 12 40 40
- Gutierrez D Ds;E 8 8 26 26
- Spinazzola D Ds;E 8 8 24 24
- Mazzocchi D Dd;Ds;E 1 1 3 3
- Gilmour C M;C 3 3 9 9
- Lobotka C M;C 7 8 20 22
- Zambo Anguissa C C 11 11 55 55
- Folorunsho C C;T 4 4 10 10
- McTominay C C;T 28 28 240 240
- Politano C W 10 9 47 43
- Vergara C W;T 8 8 34 34
- De Bruyne C T 15 14 100 94
- Santos A. A W;A 14 15 60 63
- Neres A W;A 6 7 22 25
- Giovane A A 4 4 10 10
- Lang A A 3 3 10 10
- Hojlund A Pc 28 28 271 271
- Lucca A Pc 3 3 10 9
- Lukaku A Pc 10 9 45 41
Parma
Di seguito i giocatori del Parma con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
- Corvi P Por 1 1 1 1
- Daffara P Por 7 7 5 5
- Suzuki P Por 7 7 20 20
- Circati D Dc 6 6 18 18
- Ndiaye D Dc 1 1 4 4
- Troilo D Dc 3 3 8 8
- Valenti D Dc 4 4 10 10
- Delprato D B;Dd;E 8 8 21 24
- Carboni F. D Ds;E 1 1 3 3
- Valeri D Ds;E 8 8 24 24
- Britschgi D Dd;Ds;E 3 4 10 12
- Cremaschi C E;C 1 1 3 3
- Keita M. C M;C 5 6 15 17
- Nicolussi Caviglia C M;C 6 7 18 20
- Ordonez C. C M;C 2 2 5 6
- Bernabè C C 7 7 36 36
- Sorensen O. C C 3 3 12 12
- Almqvist C W;A 4 3 14 12
- Diallo O. C W;A 3 2 12 10
- Ondrejka C W;A 5 4 18 16
- Frigan A A 5 5 13 13
- Elphege A Pc 3 3 11 10
- Pellegrino M. A Pc 15 15 81 79
Roma
Di seguito i giocatori della Roma con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
- De Marzi P Por 1 1 1 1
- Gollini P Por 1 1 1 1
- Svilar P Por 18 18 65 65
- Ghilardi D Dc 4 4 10 10
- Hermoso D Dc 10 10 26 26
- Koulierakis D Dc 8 8 20 20
- Mancini D Dc 15 15 49 49
- N'Dicka D Dc 13 13 44 44
- Ziolkowski D Dc 1 1 2 2
- Rensch D B;Dd;E 5 6 16 18
- Angelino D E 3 3 12 12
- Wesley D E 17 16 90 88
- Cristante C M;C 8 9 29 32
- El Aynaoui C M;C 4 5 18 20
- Konè M. C M;C 10 11 42 45
- Pisilli C C 5 5 17 17
- Soulè A A 12 13 55 55
- Dybala A A 14 15 67 67
- Castro S. A Pc 14 13 83 80
- Malen A Pc 34 34 365 365
- Vaz A Pc 1 1 4 3
Sassuolo
Di seguito i giocatori del Sassuolo con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
- Muric P Por 7 7 15 15
- Russo A. P Por 1 1 1 1
- Turati P Por 1 1 3 3
- Idzes D Dc 7 7 1 1
- Walukiewicz D Dd;Dc 4 4 10 12
- Candè D Ds;Dc 3 3 12 14
- Missori D Dd;E 1 1 2 2
- Doig D Ds;E 4 4 13 13
- Pieragnolo D Ds;E 1 1 1 1
- Boloca C M;C 2 2 5 5
- Iannoni C M;C 1 1 1 1
- Lipani C M;C 2 2 5 5
- Matic C M;C 5 6 15 17
- Konè I. C C 9 9 20 20
- Adzic C C;T 5 5 14 14
- Bakola C C;T 5 5 16 16
- Thorstvedt C C;T 10 10 41 41
- Volpato C W;T 7 7 23 23
- Berardi A A 18 19 115 118
- Laurientè A A 15 16 88 91
- Moro L. A Pc 1 1 1 1
- Bowie A Pc 10 9 39 36
- Pinamonti A Pc 13 12 58 55
Torino
Di seguito i giocatori del Torino con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
- Mascardi P Por 1 1 1 1
- Paleari P Por 1 1 1 1
- Siviero P Por 1 1 1 1
- Coco D Dc 7 7 18 18
- Comert D Dc 4 4 10 10
- Comuzzo D Dc 6 6 11 11
- Ismajli D Dc 7 7 18 18
- Biraghi D B;Ds;E 2 2 5 6
- Pedersen D Dd;E 5 5 13 13
- Cacciamani C E;W 5 6 18 20
- Fitz-Jim C M;C 4 5 13 15
- Gineitis C M;C 5 6 13 15
- Ilkhan C M;C 4 5 10 12
- Ilic C C 1 1 4 4
- Casadei C C;T 10 10 37 37
- Anjorin C C;T 1 1 4 4
- Oristanio C W;T 7 7 27 27
- Vlasic C T 14 13 80 77
- Aboukhlal C W;A 3 2 5 4
- Njie C W;A 4 3 12 19
- Adams C. A A 9 10 32 34
- Kulenovic A Pc 4 3 9 7
- Simeone A Pc 15 15 82 79
- Zapata D. A Pc 7 6 18 16
Udinese
Di seguito i giocatori dell'Udinese con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
- Okoye P Por 9 9 29 29
- Padelli P Por 1 1 1 1
- Piana P Por 1 1 1 1
- Kabasele D Dc 4 4 9 9
- Mlacic D Dc 1 1 3 3
- Palma D Dc 2 2 5 5
- Solet D Dc 13 13 46 46
- Abankwah D Dd;Dc 1 1 3 3
- Kristensen T. D Dd;Dc 7 8 15 17
- Ebosse D Ds;Dc 2 2 4 4
- Bertola D Dd;Ds;Dc 4 6 10 14
- Vojvoda D Dd;E 8 8 19 19
- Zanoli D Dd;E 4 4 10 10
- Arizala D Ds;E 4 4 8 8
- Kamara H. D Ds;E 6 6 12 12
- Camara A. C M;C 1 1 3 3
- Karlstrom C M;C 6 7 20 23
- Miller L. C M;C 3 3 12 15
- Piotrowski C M;C 5 6 15 17
- Zarraga C M;C 1 1 4 4
- Ekkelenkamp C C;T 10 10 41 41
- Chakvetadze C W;T 2 2 6 6
- Unai Gomez C T 7 6 23 20
- Zaniolo C T;A 18 17 90 88
- Bayo V. A Pc 1 1 3 3
- Buksa A Pc 2 2 4 4
- Davis K. A Pc 19 19 121 121
- Gueye A Pc 4 3 7 6
Venezia
Di seguito i giocatori del Venezia con cognome, ruolo cl, ruolo ma, quotazione cl, quotazione ma, Fvm cl, Fvm ma:
- Grandi P Por 1 1 1 1
- Pozzi P Por 1 1 1 1
- Stankovic F. P Por 6 6 14 14
- Bella-Kotchap D Dc 6 6 13 13
- Halhal D Dc 4 4 10 10
- Moreno M. D Dc 5 5 11 11
- Schingtienne D Dc 3 3 7 7
- Sverko D Ds;Dc 3 3 7 7
- Gomes D Ds;Dc 1 1 1 1
- Franjic D B;Ds;E 2 2 4 4
- Correia T. D Dd;E 4 4 12 12
- Hainaut D Dd;E 3 3 7 7
- Sagrado D Dd;E 2 2 4 4
- Haps D Ds;E 5 5 11 11
- Bjarkason C E;W 1 1 3 3
- Basic C M;C 6 7 19 20
- Busio C M;C 5 6 14 17
- Dagasso C C 1 1 1 1
- Duncan C C 2 2 4 4
- Sohm C C 5 5 14 14
- Helgason C C;T 3 3 7 7
- Perez K. C C;T 5 5 14 14
- Lisman A W;A 1 1 1 1
- Yeboah J. A A 8 8 28 29
- Adams A. A Pc 12 11 52 50
- Adorante A Pc 5 4 14 12
- Lauberbach A Pc 1 1 1 1
- Rrahmani Al. A Pc 8 7 20 17
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